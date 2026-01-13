Portugal encontra-se num daqueles cruzamentos históricos onde a indiferença ou o erro de cálculo podem custar décadas de retrocesso social e institucional. Num cenário de fragmentação política e de crescimento de discursos que testam os limites da nossa convivência democrática, a eleição para a Presidência da República não pode ser encarada como uma mera rotina administrativa ou um concurso de popularidade. Exige-se, antes, um regresso à matriz da seriedade, da ética e do sentido de Estado. É por isso que a candidatura de António José Seguro surge não apenas como uma opção, mas como uma necessidade nacional.

António José Seguro não precisa de apresentações, mas precisa de ser recordado pela sua maior virtude: a coerência. Num tempo em que a política parece ter-se transformado num espetáculo de táticas de curto prazo, Seguro representa a solidez das convicções. O seu percurso, pautado pelo rigor e por uma profunda integridade pessoal, confere-lhe uma autoridade moral que é escassa na praça pública.

O seu perfil é o de um reformista institucional. Defende, aliás, que o Presidente da República não deve ser um comentador televisivo, nem um justiceiro populista, mas sim o magistrado de influência que garante o equilíbrio entre os poderes. A sua experiência governativa, parlamentar e europeia aporta a densidade necessária para exercer o cargo com a serenidade de quem sabe que o prestígio de Belém se conquista através do respeito pela Constituição e pela proximidade real (e não mediática) com os cidadãos.

No exercício das minhas funções enquanto Vice-Presidente da Young European Socialists, contacto diariamente com a realidade das instituições europeias e com a coordenação necessária para enfrentar desafios que não conhecem fronteiras. Sei, por experiência direta, que o futuro das nossas (e das futuras) gerações se decide na capacidade de influenciar as decisões em Bruxelas e Estrasburgo.

É precisamente por isso que o passado europeu de António José Seguro é um ativo estratégico incalculável. Portugal não se pode dar ao luxo de ter em Belém alguém que precise de “cartas náuticas” para navegar na complexa União Europeia. António José Seguro é um interlocutor respeitado, que domina os mecanismos de poder europeus e que possui o prestígio necessário para que a voz de Portugal não seja apenas ouvida, mas seja determinante. Numa altura em que o populismo transnacional ameaça o projeto comum, ter um Presidente com a sua experiência é a garantia de que Portugal continuará a ser um farol de estabilidade e de influência no xadrez internacional.

Ao mesmo tempo, podemos ignorar o elefante na sala: o crescimento da extrema-direita em Portugal. No entanto, vamos cometer um erro histórico se baseássemos uma candidatura apenas no medo ou na negação do “outro”. A democracia defende-se com melhores argumentos e com melhores soluções.

António José Seguro é a figura capaz de gerar a convergência democrática necessária para travar derivas autoritárias. A sua capacidade de diálogo, transversal a diferentes quadrantes políticos, permite-lhe unir os portugueses em torno do essencial: a defesa das liberdades, do Estado de Direito e da coesão social. Ele é o candidato que pode falar ao centro moderado, à esquerda progressista e a todos os cidadãos que, independentemente da cor partidária, recusam o ódio como ferramenta política. A sua vitória será a prova de que o sistema é capaz de se regenerar a partir do que tem de melhor.

Contudo, a candidatura de António José Seguro não se esgota na contenção do extremismo. Portugal tem muito a ganhar com a sua vitória pela qualidade positiva que ele aporta. Ao nível das instituições, estou certa que as mesmas vão recuperar o peso e a dignidade que o ruído das redes sociais lhes tem retirado. Num contexto internacional volátil, a sua experiência europeia garante que Portugal continuará a ser um interlocutor fiável, respeitado e com peso nas decisões estratégicas da União Europeia.

Votar em António José Seguro não é apenas um voto contra algo; é um voto a favor de um Portugal mais justo, mais transparente e mais unido. É a escolha de quem prefere a substância ao espetáculo e a serenidade ao conflito gratuito.

A Presidência da República é o último reduto de defesa da nossa democracia. Nas mãos de António José Seguro, esse reduto estará seguro. Pela República, pela estabilidade e pelo futuro de todos nós, é tempo de convergência. É tempo de um Presidente que honre a nossa história e nos prepare para os desafios de amanhã.

Por um Futuro Seguro.