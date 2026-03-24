O drama de Ormuz começa com um paradoxo. A maior potência militar do planeta pode degradar, afundar e bombardear; mas pode, ainda assim, demorar a converter essa superioridade em passagem comercial segura. O estreito não se fecha porque o Irão consiga destruir uma armada americana em batalha aberta. Fecha-se porque basta tornar incerta uma faixa estreita de água. Em geografia estratégica, seis milhas náuticas podem valer mais do que uma esquadra inteira.

É por isso que a pergunta decisiva nunca foi apenas quantos navios Washington consegue concentrar. A pergunta séria é outra: como transformar superioridade militar em certeza comercial. Um petroleiro atingido, um casco a arder, um mercado segurador em pânico e o corredor deixa de ser uma rota marítima para passar a ser um interdito económico. Ormuz não é apenas um problema de fogo; é um problema de confiança.

Daí o carácter peculiar do impasse. Admita-se, para efeito de análise, uma degradação muito severa da máquina militar iraniana: navios perdidos, fábricas de mísseis atingidas, linhas de produção de drones perturbadas, cadeias de comando pressionadas. Ainda assim, os últimos restos de capacidade podem bastar para manter o estreito funcionalmente bloqueado. Em matéria de gargalos energéticos, os derradeiros dez por cento contam mais do que os noventa anteriores.

1 O PROBLEMA NÃO É APENAS NAVAL; É GEOMÉTRICO

Dois super-porta-aviões podem pairar a centenas de milhas náuticas de distância e continuar, no ponto decisivo, demasiado longe. São instrumentos formidáveis para esmagar alvos e projectar prestígio; não são, por si sós, a resposta perfeita para um corredor minado, estreito e saturado de ameaças baratas. Um porta-aviões não foi desenhado para ser exposto levianamente a uma equação feita de minas, drones, lanchas rápidas, radares costeiros e mísseis antinavio lançados a partir de posições difíceis de fixar.

O estreito tornou-se, ao longo de décadas, um banho-maria persa: uma zona em que Teerão não precisa de vencer a marinha americana; basta-lhe ferir a previsibilidade, alongar a hesitação e elevar o prémio de seguro até ao ponto de colapso. Um navio de guerra americano danificado seria, por si só, um triunfo psicológico iraniano. Um petroleiro civil em chamas seria uma vitória económica ainda maior.

É aqui que a superioridade convencional americana encontra o seu último problema. Os caças podem levantar voo a 500 milhas náuticas, gastar perto de uma hora em trânsito, patrulhar durante uma janela curta e regressar para reabastecer. Cada surtida custa uma pequena fortuna. Cada drone inimigo custa uma ninharia. Combater enxames baratos com aeronaves caríssimas lançadas de tão longe é uma fórmula que corrói tesouraria, tempo útil de patrulha e paciência política.

O resultado é brutalmente simples: podem acumular-se mais de 400 navios à porta do estreito, entre os quais cerca de 150 petroleiros, a queimar dezenas de milhões de dólares por dia em espera. Se um VLCC parado custa, por hipótese plausível, quatrocentos mil dólares diários entre frete, tripulação, atraso e risco, o prejuízo agregado passa a ser um mecanismo de pressão estratégica. O mercado não precisa de ver cem navios afundados; basta-lhe acreditar que um pode arder amanhã.

2 O USS TRIPOLI E A MUDANÇA DE REGIME TÁCTICO

É precisamente neste ponto que a deslocação do USS Tripoli adquire significado. O Tripoli não é um super-porta-aviões; é, em termos operacionais, um “porta-aviões de bolso”. A expressão não é uma brincadeira. Significa que oferece aviação embarcada, mobilidade vertical e flexibilidade anfíbia a uma fração do custo político, financeiro e tático de empurrar para dentro do gargalo os grandes símbolos da marinha americana.

O ganho imediato é de geometria operacional. Se os F-35B puderem operar muito mais perto do corredor — por exemplo, na ordem das 100 milhas náuticas, e não a 500 como os super porta-aviões — o tempo de patrulha aumenta, os intervalos entre surtidas encolhem e os buracos temporais explorados por drones, lanchas rápidas e sensores iranianos deixam de se medir em horas para se medirem em minutos. O que hoje parece uma vigília intermitente transforma-se num controlo aéreo muito mais persistente.

Mas isso ainda não é o essencial. O decisivo é que o Tripoli faz a ponte entre mar, ar e terra. Com ele, a operação deixa de ser apenas uma escolta naval reforçada e passa a aproximar-se de um regime de controlo do estreito. O centro de gravidade desloca-se do casco para a interface: sensores avançados, mobilidade vertical, destacamentos de fuzileiros, helicópteros, Osprey, defesa de proximidade, reabastecimento austero, fogos de precisão e cobertura de desminagem.

Em suma, o Tripoli não traz apenas mais aviões. Traz a possibilidade de encurtar radicalmente a cadeia entre detecção, decisão e intercepção. E, em Ormuz, quem encurta essa cadeia começa a ganhar.

3 A VIRAGEM TERRESTRE: ILHAS, BASES E EABO

É neste ponto que a doutrina Expeditionary Advanced Base Operations, ou EABO, deixa de ser jargão e passa a ser hipótese concreta de vitória. A lógica é simples: em vez de arriscar navios de grande valor dentro de um corredor minado, projetam-se forças ligeiras para pequenas ilhas, trechos de costa aliados ou posições austero-avançadas. A partir daí instalam-se sensores, radares, pontos de reabastecimento, fogos de precisão, defesa antiaérea de curto alcance e equipas capazes de proteger a desminagem e negar o mar ao inimigo a partir de terra.

O Irão preparou-se durante anos para uma guerra que vinha do mar. Preparou-se para navios que entram no estreito, para aeronaves que atacam e regressam, para desembarques anfíbios clássicos. Preparou-se muito menos para uma força que permaneça dentro do problema sem oferecer, de imediato, alvos grandes, lentos e concentrados. A vantagem americana está precisamente aí: não precisa de conquistar o estreito como se conquista uma cidade; basta-lhe tornar insegura, descontínua e precária a capacidade iraniana de o interditar.

Nessa lógica, as ilhas que dominam o corredor deixam de ser simples acidentes geográficos e passam a ser alavancas táticas. Abu Musa, Grande Tunb e Pequena Tunb pesam sobre a navegação pelo que veem, pelo que podem albergar e pelo que simbolizam. Não é necessário imaginar uma ocupação permanente e solene. Basta pensar em neutralização de radares e lançadores, assaltos limitados, observação avançada, presença rotativa ou instalações temporárias, mas militarmente eficazes.

O passo seguinte tenderá, por isso, a ser terrestre, ainda que em forma limitada, móvel e tecnicamente reversível. Não se trata de uma invasão do Irão continental. Trata-se da criação de pontos de apoio em terra: bases expedicionárias, posições de reabastecimento, destacamentos de mísseis, equipas de guerra eletrónica, proteção para meios de desminagem e, se necessário, presença rotativa nas ilhas cuja geografia pesa sobre o corredor. Politicamente chamar-lhes-ão temporárias; estrategicamente serão a infraestrutura de um novo sistema de controlo.

Em cenário mais agressivo, pode até entrar em linha de conta a ocupação de Kharg, a ilha por onde historicamente passa a parte decisiva das exportações petrolíferas iranianas. Não porque essa seja a condição necessária para reabrir Ormuz, mas porque a simples possibilidade altera o cálculo de Teerão: quem ameaça a torneira do outro reduz-lhe o apetite para manter fechado o gargalo global.

4 PORQUE A VITÓRIA AMERICANA É O CENÁRIO MAIS PROVÁVEL

A vitória americana torna-se provável não porque Washington vá eliminar todo o risco, mas porque a solução do problema está a migrar do combate naval clássico para uma arquitetura combinada de mar, ar e terra, precisamente onde a superioridade americana continua a ser esmagadora. O Irão pode continuar capaz de infligir custos; deixa, porém, de ser capaz de impor um veto duradouro se perder a continuidade da ameaça.

O objetivo operacional mínimo é claro: proteger a desminagem, comprimir o espaço de manobra de drones e lanchas rápidas, romper a cadeia de aquisição de alvos, bater lançadores costeiros, garantir cobertura aérea persistente e criar um corredor militarmente utilizável para passagens selecionadas. Isto não devolve de um dia para o outro a normalidade comercial plena. Devolve algo mais importante: a prova de que o estreito pode voltar a abrir sob proteção americana.

A partir daí, o resto é acumulação. Primeiro, abre-se um corredor estreito e fortemente escoltado. Depois, alarga-se o número de trânsitos. Em seguida, reduz-se o prémio de seguro. Por fim, reentra-se num regime de circulação imperfeita, mas suficiente para partir a espinha dorsal do bloqueio. Uma vitória destas não se mede por desfiles; mede-se pelo momento em que as seguradoras deixam de acreditar no encerramento contínuo. Em anexo figura uma temporização da Campanha em 3 fases destinada a confrontar, nos próximos dias, o planeamento com a realidade e avaliar se os EUA conseguem uma vitória em tempo útil.

Há ainda um fator político que Washington não ignora. Se a estabilização do corredor ocorrer a tempo de empurrar o Brent para baixo antes das eleições intercalares de Novembro, o eleitorado americano sentirá na bomba de gasolina um dividendo estratégico tangível. Os Estados Unidos já não precisam de Ormuz para sobreviver energeticamente como outras potências importadoras; precisam, no entanto, que o crude internacional não lhes devolva inflação, descontentamento e punição eleitoral. A geopolítica do estreito começa em barris, mas acaba sempre em votos.

5 OS RISCOS REAIS

Nada disto é isento de perigos. O Tripoli e os seus meios ficam mais próximos do raio de acção de mísseis balísticos e de ataques de saturação, quer de drones, quer de mísseis. Assaltos a ilhas fortificadas são, por definição, operações de alto risco. A EABO foi ensaiada, mas uma coisa é exercitá-la; outra é executá-la sob fogo inimigo, com minas, drones, guerra eletrónica e pressão política global.

A desminagem, além disso, é lenta por natureza. Nenhuma potência séria promete limpar em dias aquilo que um adversário paciente espalhou para travar meses de circulação. E há também um custo estratégico lateral: deslocar a principal força anfíbia de um teatro para outro enfraquece, ainda que temporariamente, a dissuasão americana no Indo-Pacífico e oferece à China uma janela de observação útil.

Mas estes riscos não anulam o essencial; apenas definem o preço da solução. Entre um impasse caro e uma campanha difícil, Washington tenderá a escolher a campanha difícil. E, uma vez instalado um dispositivo terrestre e insular que torne o corredor novamente utilizável, a hipótese de abandono rápido é mínima. Nenhuma potência marítima trava uma guerra para reabrir Ormuz e, no fim, entrega de novo a chave do portão ao ator que tentou fechá-lo.

6 A EUROPA E O ANTI-SUEZ

É aqui que a leitura geopolítica se torna mais humilhante para a Europa. Os Estados Unidos querem o estreito aberto, entre outras razões, para impedir que o crude internacional encareça a gasolina doméstica e reabra a ferida da inflação. A Europa precisa ainda mais de o ver aberto, porque a sua dependência externa é mais funda, mais estrutural e menos corrigível no curto prazo. Apesar disso, assistiu à crise com a resignação típica de quem se habituou a comentar o mundo em vez de o moldar.

O paralelo com Suez de 1956 é instrutivo precisamente por contraste. Então, britânicos e franceses quiseram agir militarmente para retomar a iniciativa sobre uma via marítima vital, e os Estados Unidos travaram-nos por meios financeiros e diplomáticos. Suez foi a humilhação da Europa por excesso de pretensão imperial. Ormuz arrisca tornar-se a diminuição da Europa por falta de vontade política. Lá tentou e perdeu; aqui nem sequer tentou.

É por isso que o não apoio europeu aos Estados Unidos tem algo de anti-Suez. Em 1956, a Europa quis agir e a América disse não. Agora, a América quer agir e a Europa recolhe-se à posição de comentadora prudente, dependente da ordem marítima alheia para aquecer as suas economias, alimentar as suas indústrias e sustentar a sua retórica estratégica. Quem não participa na abertura do corredor terá menos palavra no regime que o substituir.

7 AMÉRICA, CHINA E O NOVO GARGALO DO PETRÓLEO

Dizer que os Estados Unidos passarão a controlar o petróleo mundial seria uma simplificação grosseira. Não controlarão todas as moléculas, nem poderão desligar arbitrariamente o mercado sem pagar um preço enorme. Mas controlarão algo que, em energia, vale quase tanto como o barril físico: o risco marginal. Quem garante a abertura do estreito condiciona seguro, frete, previsibilidade, custo de capital e confiança.

Isto reforçará a capacidade americana de influenciar a hierarquia política dos importadores. A Europa ficará mais dependente da proteção americana sem a contrapartida de influência proporcional. A China, maior importador asiático e observadora inquieta desta crise, ficará diante de um facto estratégico desagradável: não porque Washington possa fechar-lhe a torneira a seu belo prazer, mas porque passará a sentar-se sobre um dos principais pontos de pressão do sistema energético mundial.

A NATO, por sua vez, surgirá diminuída enquanto instrumento energético. Não por falta de comunicados, mas por falta de vontade de traduzir dependência em poder. O unilateralismo estratégico americano sairá reforçado: quando o gargalo apertou, a ordem voltou a ser restabelecida não por um concerto de potências, mas pela capacidade dos Estados Unidos para combinar meios navais, aéreos e terrestres e impor um novo regime de passagem.

8 CONCLUSÃO

Em suma, o que está em marcha em Ormuz não é apenas uma operação para escoltar petroleiros. É a possível consolidação de um regime americano de tutela do estreito: menos imperial no vocabulário, mais técnico na forma, mas não menos real no efeito. A vitória americana é o cenário mais provável porque a resposta eficaz ao problema reside precisamente no domínio em que Washington continua sem rival: a fusão de mar, ar e terra numa arquitetura operacional coerente.

O Tripoli é, neste quadro, a peça que faltava entre a força naval pura e a operação expedicionária. Acrescenta aviação embarcada, mobilidade vertical e a possibilidade de transformar ilhas, costas aliadas e posições austero-avançadas em extensões do poder naval. Não garante normalidade instantânea. Garante algo mais decisivo: a passagem do impasse para a reabertura, do bloqueio para a erosão do bloqueio, do medo abstrato para a retoma controlada do tráfego.

Se isso se confirmar, o mapa político da energia não será reescrito em barris capturados, mas em dependências revistas. Uma Europa mais periférica. Uma China mais condicionada. Uns Estados Unidos novamente instalados no centro do principal gargalo energético do planeta. E um estreito que, depois de parecer condenado a um bloqueio interminável, pode acabar fechado apenas para a ilusão europeia de que ainda é possível depender de uma rota vital sem estar disposto a ter uma palavra sobre quem a abre.

ANEXO Esquema de campanha em 3 fases

Esta projecção operacional é um cenário, não uma descrição de ordens já emitidas. Parte de três premissas simples: o USS Tripoli e o seu grupo anfíbio aproximam aviação e fuzileiros do teatro; o problema táctico de Ormuz é uma ameaça em camadas — minas, drones, lanchas rápidas, mísseis costeiros e seguro — e a solução plausível exige primeiro supressão e só depois escolta regular.

Em linguagem simples, uma janela de cinco a sete dias após a chegada ao Golfo de Omã pode bastar para criar um corredor militarmente utilizável, embora não para restaurar de imediato a normalidade comercial plena. O essencial é que o Tripoli começa a contar no próprio momento em que entra na área: não precisa de atravessar logo o funil para alterar o equilíbrio táctico.

Cronologia provável

23–25 de Março: chegada do Tripoli ARG/31st MEU ao Golfo de Omã. +0 a +24 horas: constituição do dispositivo, reconhecimento, patrulhas e posicionamento aéreo e anfíbio. +1 a +3 dias: supressão intensiva das margens, caça a minadores, drones, lanchas rápidas e mísseis costeiros; eventual preparação de acção limitada sobre ilhas ou pontos litorais. +3 a +7 dias: primeira reabertura selectiva com escolta apertada e forte cobertura aérea. Semanas seguintes: desminagem, expansão do número de trânsitos e pressão continuada sobre capacidades iranianas remanescentes.