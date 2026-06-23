Durante décadas, o alargamento foi um dos projetos políticos de maior sucesso da União Europeia. Alargou uma comunidade de democracia, prosperidade e estabilidade por todo um continente que emergia da divisão e do conflito. Desenrolou-se também num ambiente estratégico em que as questões fundamentais da segurança europeia pareciam, em grande medida, resolvidas.

Essa suposição já não se mantém. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia abalou os alicerces da ordem de segurança europeia do pós-Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a incerteza quanto ao futuro das relações transatlânticas reacendeu questões sobre o próprio papel da Europa na defesa e na dissuasão.

O regresso destes debates não é inteiramente novo. A proposta de Comunidade Europeia de Defesa de 1952 acabou por dar lugar à NATO e à garantia de segurança americana. Hoje, porém, a Europa volta a confrontar-se com a relação entre integração e segurança.

A Ucrânia não é o único país candidato pós-soviético a procurar a adesão à União Europeia. É, no entanto, o primeiro país candidato a procurar a adesão enquanto trava uma guerra de grande envergadura em solo europeu e ocupa um lugar central nos debates sobre a futura segurança do continente.

Esta realidade confere um significado particular a propostas como o apelo do chanceler Friedrich Merz a uma participação mais precoce da Ucrânia nas instituições da UE e a várias ideias que permitam aos países candidatos aceder progressivamente a elementos do Mercado Único antes da adesão plena. Tais novas propostas reconhecem que os países que estão a empreender reformas difíceis devem usufruir de alguns dos benefícios da integração antes de a adesão estar concluída.

No entanto, no caso da Ucrânia, estas abordam apenas uma parte do desafio global. A questão central já não é apenas como acelerar a adesão. Trata-se de saber se a integração da Ucrânia na Europa pode ser discutida separadamente da questão da segurança europeia.

A necessidade de garantias de segurança credíveis para a Ucrânia tem sido reconhecida desde as fases iniciais da invasão em grande escala da Rússia. O que está a mudar é a crescente consciência de que a segurança da Ucrânia e a integração europeia da Ucrânia estão a tornar-se parte da mesma equação estratégica.

Embora a adesão à OTAN continue a ser o objetivo estratégico da Ucrânia, tal não se vislumbra atualmente no horizonte. Isto aumentou a urgência de explorar a forma como a Ucrânia pode ser integrada num quadro de segurança europeu mais amplo. Qualquer solução duradoura exigirá mais do que um cessar-fogo. Exigirá um quadro que combine integração política, oportunidades económicas e garantias de segurança credíveis.

As implicações já são visíveis. O comissário europeu Andrius Kubilius defendeu que a Ucrânia deveria integrar-se na arquitetura de defesa emergente da Europa. O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, defendeu, de forma semelhante, um quadro de defesa europeu mais amplo, que se estenda para além da própria União Europeia. Seja qual for a forma institucional que tais acordos venham a assumir, refletem uma realidade mais ampla: a segurança está a regressar ao centro do projeto europeu.

O lugar da Ucrânia nesta discussão não deve ser visto apenas através do prisma das garantias e da assistência. Após mais de quatro anos de guerra, e com apoio militar, financeiro e político sustentado da Europa, dos Estados Unidos e de outros parceiros, a Ucrânia desenvolveu capacidades militares e experiência operacional que poucos países na Europa conseguem igualar. Tornou-se também uma fonte de inovação em áreas que vão desde a guerra com drones até à adaptação no campo de batalha.

A Ucrânia já não é, portanto, apenas um destinatário de segurança. Tornou-se um contribuinte para a mesma. Esta realidade deve também redefinir o enquadramento e a orientação do debate sobre o alargamento. A adesão da Ucrânia é frequentemente discutida em termos do que a Europa pode oferecer à Ucrânia. Cada vez mais, a questão deve ser também o que a Ucrânia traz para a Europa: experiência militar, inovação tecnológica, profundidade estratégica e um compromisso demonstrado com a defesa dos princípios sobre os quais o próprio projeto europeu foi construído.

A integração bem-sucedida da Ucrânia representaria uma das conquistas geopolíticas mais significativas da história da União Europeia. Não só porque garantiria o futuro de um país sob ataque, mas porque demonstraria a capacidade da Europa de adaptar as suas instituições e políticas a um ambiente estratégico profundamente alterado. O debate, portanto, já não se centra simplesmente no alargamento. Trata-se de saber como a Europa responde ao regresso de questões de segurança difíceis ao continente e se é capaz de desenvolver um quadro no qual a integração política, a integração económica, a resiliência democrática e a cooperação em matéria de segurança se reforcem mutuamente.

Uma das lições duradouras da integração europeia é que a segurança duradoura não assenta apenas nas capacidades militares e na dissuasão. Assenta também em instituições democráticas fortes, no Estado de direito e em sociedades resilientes. O futuro da Ucrânia na Europa diz respeito, em última análise, a todas estas dimensões.