Apesar de haver cada vez mais observadores que acham a violenta guerra da Rússia contra a Ucrânia sem sentido nem culpados, incluindo o primeiro-ministro português quando proclamou há poucos dias que «temos de pensar para lá das emoções», António Costa foi imediatamente forçado a dar o dito por não dito, como aliás lhe acontece frequentemente. Na realidade, ele não fazia mais do que puxar a seu favor o cobertor estendido de modo a impedir o prolongamento da guerra «ad infinitum» por países como a Itália, a França e a Alemanha, a última das quais havia aliás oferecido de bandeja à Rússia a oportunidade da invasão a coberto do famigerado acordo milionário sobre o gaz que já estamos todos a pagar através da inflação.

Alguém fez, porém, pressão sobre a União Europeia no sentido de esta não entregar a Ucrânia ao seu triste destino. Esse alguém, dá a entender Miguel Sousa Tavares, só pode ter sido a NATO, ou seja, os Estados Unidos e a Inglaterra, na senda dos apelos da Polónia e todos os países ocidentais próximos da Rússia que temem o delírio final do ditador Putin. A NATO pôs assim termo à ideia peregrina de que a guerra não era apenas da responsabilidade da Rússia mas também dos seus adversários históricos… Não se sabe quem interveio na UE: se foi Merkel – tão responsável pelo tratado do gás que este chega a deitar um cheiro suspeito – ou se foi a presidente Von der Leyen, até aqui sua «sucessora»…

