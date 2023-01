Irra, já desisti de contar os casos e casinhos revelados, só nas últimas semanas, na política caseira. Enfim, “caseira” é como quem diz, porque na verdade a política portuguesa parece-me mais de supermercado do que caseira. As semelhanças com uma grande superfície são óbvias. Bastará mencionar que o supermercado tem uma quantidade enorme de enlatados, da mesma forma que a política portuguesa cria uma quantidade enorme de entalados. É quase igual.

Mas dizia eu – logo após ter logrado começar uma crónica por “irra” – já não ter paciência para manter registo da catrefada de polémicas de cariz venal na política portuguesa. Para enorme alegria minha, ontem, como que enviada dos céus para me resgatar deste enfado, surgiu uma polémica de cariz religioso na política portuguesa. Quer dizer, sejamos rigorosos. Trata-se de uma polémica de cariz religioso-político-alguém-vai-encher-se-à-conta-desta-brincadeira.

E a brincadeira de que falo é o palco, aliás, o “altar-palco”, onde o Papa Francisco vai presidir à missa final da Jornada Mundial da Juventude. Este altar-palco vai custar 4,2 milhões de euros. Sim, sim. Quatro vírgula dois milhões de euros. Por um palco. Quer dizer um altar-palco. Se calhar é a parte do altar que encarece o altar-palco. Vai-se a ver e o palco custa para aí 17 euros, e os remanescentes 4 milhões, 199 mil, 983 euros são para o altar. Pode ser. Que eu não percebo nada de religiosidades. E menos ainda de bricolage. Digamos que eu seria dos tipos menos indicados para chamarem à liça aquando da crucificação de Cristo:

Um romano: Tu, vai pregar o Cristo à cruz.

