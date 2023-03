1 Dizem os noticiários que terá lugar esta semana a visita do ditador comunista chinês Xi Jinping ao ditador comunista russo Vladimir Putin. Vamos ver, como se costuma dizer, em que é que esse encontro entre ditadores vai resultar.

Mas terá de ser referido desde já que o ditador chinês tem apregoado como distintivo da sua política externa — por alegado contraste com a política externa ocidental, ou do que ele designa por “anglo-saxões” — a chamada “não interferência” nos assuntos internos dos outros países. Gostaria de recordar tranquilamente — o que certamente não me seria permitido fazer se estivesse a viver sob a ditadura comunista chinesa ou sob a ditadura comunista russa — que a Rússia do sr. Putin invadiu a Ucrânia. Talvez os comunistas não compreendam que uma invasão violenta, mesmo quando perpetrada por comunistas, é a forma extrema de interferência nos assuntos internos dos outros países.

2 A visita do ditador comunista chinês à Rússia vai ocorrer na sequência do muito badalado “acordo histórico” entre o Irão e a Arábia Saudita — muito badaladamente promovido pelos comunistas chineses. Mas vai ocorrer também poucos dias após o Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandato de detenção contra Vladimir Putin por suspeitas de crimes de guerra associados à deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.