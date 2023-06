No passado dia 7, o autor do livro sobre “Os padres, o sexo e o amor” respondeu à minha homónima crónica, no Observador, não sobre o seu livro, como afirma, mas sobre a entrevista que, a este propósito, o Público editou no passado dia 22 de Maio.

Este sociólogo italiano afirma que “o artigo está cheio de invectivas e insultos”, mas não foi capaz de referir uma só invectiva, ou um único insulto! Porquê?! Pela simples razão de que os não há (ao contrário de quem me atribui afirmações que não fiz, tenho sempre o cuidado de transcrever, literalmente, as afirmações a que respondo). Quer a entrevista, quer esta resposta, falham no alvo, porque a questão central dos abusos de menores não são os pedófilos, sejam ou não padres, mas as vítimas deste terrível crime, que deixa horríveis traumas para toda a vida. Ao optar por uma perspectiva clerical, este sociólogo está a instrumentalizar as vítimas em ordem a um objectivo ideológico, qual é o seu anticlericalismo, em vez de dar absoluta prioridade aos abusados, à sua dor e à imperiosa necessidade de reparar o dano sofrido. Nisto sim, tanto a sua entrevista como a sua posterior resposta são uma invectiva e um insulto às vítimas dos abusos.

O propósito da sua longa entrevista foi, sobretudo, comercial: fazer publicidade do seu referido livro, que me sugeriu ler. Lamento, mas não estou interessado numa obra que, a julgar pela propaganda, carece de valor intelectual, ou científico. Ao invés do que afirma, nunca critiquei o seu livro que, como disse, não faço tenção de ler, nem comprar, pelo que também este seu gratuito comentário – “uma pessoa culta e educada não critica um livro (sobretudo tratando-se de uma investigação de carácter científico) que não leu” – não tem fundamento e, portanto, ofende quem o proferiu. Pelos vistos, o dito sociólogo não sabe que “uma pessoa culta e educada” não se autoelogia, dizendo que um texto da sua autoria é “uma investigação de carácter científico”.

