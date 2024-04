"Lealdade" à AD, a Defesa e o 25 de Novembro. O discurso de Nuno Melo na íntegra

O líder do CDS fechou o Congresso com um discurso focado no seu papel dentro do Governo. O ministro da Defesa prometeu "lealdade" à AD, aos militares e à NATO. E revelou planos para o 25 de Novembro.