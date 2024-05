Siga aqui o liveblog sobre o conflito Israelo-palestiniano

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta sexta-feira que uma ofensiva terrestre do exército israelita na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, “pode conduzir a um banho de sangue”.

“A OMS está profundamente preocupada com o facto de uma operação militar em grande escala em Rafah, Gaza, poder conduzir a um banho de sangue e enfraquecer ainda mais um sistema de saúde que já está de rastos“, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X (antigo Twitter), referindo-se à cidade onde 1,2 milhões de palestinianos procuraram refúgio.

.@WHO is deeply concerned that a full-scale military operation in Rafah, #Gaza, could lead to a bloodbath, and further weaken an already broken health system https://t.co/96h19H0Ppm

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 3, 2024