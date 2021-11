Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia deixou esta quinta-feira um alerta à NATO devido à presença de militares dos Estados Unidos da América e de outros aliados no Mar Negro. Como avançou o Sputnik News, o Kremlin classificou a “natureza” destas atividades militares como “desestabilizadora e perigosa”. No mesmo comunicado, o governo russo refere também que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, conversou na quarta-feira com a líder alemã, Angela Merkel, sobre esta preocupação, assim como o problema na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.

Desde o início do mês que os EUA e outros aliados da NATO estão a fazer exercícios militares no Mar Negro. Na segunda-feira, os Estados Unidos divulgaram que os navios Mount Whitney e Porter entraram no porto da Geórgia, em Batumi. O governo ucraniano aclamou estes exercícios por estarem a decorrer perto do território anexado da Crimeia, que até 2014 estava sob o controlo da Ucrânia, levando ao escalar da reação russa.

Quanto à tensão na fronteira da Polónia na conversa com Merkel, o governo russo afirma que “prosseguiu o debate sobre a situação nas fronteiras da Bielorrússia com os países da União Europeia”. “A importância de uma solução rápida para a crise migratória aguda que surgiu foi confirmada – de acordo com os padrões humanitários internacionais”, avança o Kremlin.