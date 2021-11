Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando estávamos ainda a duas jornadas do final do grupo C, havia uma espécie de conjugação cósmica que poderia fazer com que a decisão sobre o primeiro classificado entre Itália e Suíça pudesse surgir no desempate por cartões amarelos e vermelhos (ou, no limite dos limites, de uma outra forma que pudesse evitar a moeda ao ar, como aconteceu pela última vez em 1954). No entanto, essas contas acabaram por não ser necessárias na hora da verdade porque tudo foi linear. E Portugal ganhou mais um rival de peso.

Depois do nulo na Irlanda do Norte, naquele que foi o quarto empate em oito jogos do grupo C da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo, a Itália acabou por cair também no playoff da UEFA, uma segunda via para carimbar o apuramento para o Qatar onde pode cruzar com a Seleção Nacional. Em contrapartida, e perante esse resultado, a Suíça de Haris Seferovic, que goleou a Bulgária em casa por 4-0, assegurou de forma automática a presença na fase final da competição entre novembro e dezembro.

Desta forma, e quando falta realizar apenas a última jornada em dois grupos, já são conhecidas dez equipas que estarão presentes no playoff: Itália, Portugal, Rússia e Escócia, que serão cabeças de série; Rep. Checa, Polónia, Suécia e País de Gales, que podem ir para o pote 1 ou 2; Áustria e Macedónia do Norte, que já sabem que não serão cabeças de série. As vagas em aberto surgem no grupo D (Finlândia ou Ucrânia) e no grupo G (Países Baixos, Turquia ou Noruega), com os jogos Finlândia-França, Bósnia-Ucrânia, Países Baixos-Noruega e Montenegro-Turquia que encerram esta fase de qualificação na UEFA.

