Foram seis meses na África do Sul, longe da cidade-estado que lhe deu o título de princesa, longe da família, do marido Alberto II e dos filhos, os gémeos Gabriela e Jaime. Ao contrário do que se poderia pensar, o tão aguardado regresso, a 8 de novembro, não ditou a retoma à normalidade e, agora, adensam-se os sinais que outrora suscitaram especulação em torno do bem-estar do casal: Charlene suspendeu as funções públicas e já não vai participar nas celebrações do dia nacional do principado, a 19 de novembro.

De acordo com o palácio, citado pela Reuters, a princesa vai convalescer num local secreto e apenas retomará as funções públicas assim que a saúde o permita. “Suas Altezas Sereníssimas decidiram que um período de calma e descanso é necessário para garantir a melhor recuperação da saúde” da princesa, lê-se no comunicado, que acrescenta que Charlene tem lutado contra problemas de saúde nos últimos meses. O documento pede ainda respeito pela privacidade da princesa e respetiva família durante este período de repouso e adianta que dará informações adicionais sobre o estado de saúde de Charlene “no seu devido tempo, antes das férias de Natal”.

O longo período de tempo que esteve retida na África do Sul deveu-se a uma infeção grave nos ouvidos, nariz e garganta que não só a obrigaram a submeter-se a três operações cirúrgicas, como não permitiram que voasse de avião, o que a afastou da família durante todo este tempo. A estadia prolongada fez crescer os rumores de um possível divórcio, ainda que Alberto II e Charlene sempre o negassem — foi à distância que assinalou e celebrou os 10 anos de casamento com o marido. A ex-nadadora olímpica chegou, inclusive, a faltar à cerimónia de abertura dos Jogos de Tóquio, muito ao contrário de Alberto II. “Têm sido momentos difíceis para mim. Sinto muita falta do meu marido e dos meus filhos”, chegou a comentar.

Agora, Charlene ficará uma vez mais de fora dos holofotes reais, com o palácio a garantir que a princesa precisa de recuperar de “um estado profundo de fadiga generalizada”. “Assim que a sua saúde o permitir, a princesa espera uma vez mais cumprir os seus deveres principescos e passar algum tempo com os monegascos”, acrescentou o comunicado.