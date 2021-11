Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A idade da reforma vai baixar pela primeira vez em 2023. Passa a ser de 66 anos e quatro meses, contra os atuais 66 anos e sete meses.

Isto com base nos dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que aponta para a esperança média de vida aos 65 anos, no triénio 2019-2021, em 19,35 anos, “o que corresponde a uma redução de 0,34 anos (4 meses) relativamente ao triénio anterior (19,69 anos em 2018-2020), em resultado do aumento do número de óbitos no contexto da pandemia Covid-19”, diz o INE.

Assim quem se reformar em 2023 terá de trabalhar menos quatro meses face aos que se reformaram em 2022.

A idade da reforma aumentou para os 66 anos em 2014, face aos anteriores 65 anos, sendo, a partir de 2015, ajustada consoante a esperança de vida aos 65 anos. Em 2016 passou a ser de 66 anos e dois meses; em 2017 de 66 anos e três meses; em 2018 de 66 anos e quatro meses; em 2019 e em 2020 de 66 e cinco meses; em 2021 de 66 anos e seis meses e em 2022 de 66 anos e sete meses.

Os valores da idade da reforma ainda têm de ser confirmados, em portaria, pelo Governo.