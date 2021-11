Os talibãs pediram esta terça-feira aos Estados Unidos para que suspendam as sanções que impedem o Governo afegão de aceder às reservas internacionais do país, bem como as sanções contra os seus líderes.

O pedido foi feito no final de dois dias de negociações entre a delegação afegã, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Muttaqi, e a delegação dos EUA, liderada pelo representante especial dos EUA para o Afeganistão, Thomas West.

Durante os dois dias, as partes “discutiram e trocaram opiniões sobre os problemas políticos, económicos, de saúde e educacionais do Afeganistão”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão, num comunicado.

Os talibãs querem que os EUA coloquem um fim às sanções financeiras ao Afeganistão, nomeadamente libertando as reservas afegãs no estrangeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os grupos técnicos de ambas as partes realizaram reuniões separadas para avançar mais. Em geral, as sessões foram positivas e ambas as partes concordaram em continuar com as reuniões no futuro”, acrescentou a diplomacia afegã.

Este foi o segundo encontro oficial entre o enviado de Washington e os talibãs, após uma outra reunião que decorreu no Paquistão, no início de novembro.

O Afeganistão atravessa uma grave crise económica e humanitária, que aumentou para níveis sem precedentes após a chegada dos talibãs ao poder, em 15 de agosto, como resultado de sanções económicas internacionais, em particular dos Estados Unidos, para impedir o acesso de líderes islâmicos ao sistema financeiro internacional.

Estas sanções provocaram enormes danos na economia afegã, deixando a população dependente da distribuição de ajuda humanitária.

Embora os Estados Unidos não tenham reconhecido o Governo talibã, há várias questões em aberto no relacionamento entre os dois países, relacionados com matérias de direitos humanos e de luta contra o terrorismo.