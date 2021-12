A Juventus venceu hoje o Bolonha por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga italiana de futebol, e juntou-se provisoriamente à Roma no sexto lugar da prova.

O espanhol Álvaro Morata inaugurou o marcador, aos seis minutos, e assistiu o defesa colombiano Juan Quadrado, para o segundo da equipa de Turim, aos 69.

O triunfo no terreno do Bolonha, que ocupa a 10.ª posição, deixa a Juventus na sexta posição, em igualdade pontual (31) com a Roma, treinada por José Mourinho, que hoje goleou o Atalanta, por 4-1.

A formação de Turim pode ser ultrapassada pela Fiorentina, que soma 30 pontos e no domingo recebe o Sassuolo.