A programação dos próximos dois meses no Theatro Circo, em Braga, inicia-se, no dia 06 de janeiro, com Bruno Pernadas e vai contar com nomes nacionais e internacionais nas áreas da música, teatro e dança.

Em comunicado, o Theatro Circo reconheceu que “os tempos são de incerteza, mas a casa-mãe bracarense aposta na certeza da melhor produção nacional e internacional”, alinhando 16 espetáculos para os primeiros dois meses do ano.

No dia 08 de janeiro, a sala de Braga recebe Filipe Sambado, a quem se segue Rapaz Ego, no dia 15, com João Borsch a abrir.

O ciclo A Dança Dança-se com os Pés vai apresentar “Rite of Decay”, de Joana Castro, e janeiro encerra com o Mário Laginha Trio (dia 26), João Paulo Esteves da Silva a solo (dia 28) e Pedro Burmester com Pedro Borges, no dia seguinte.

A programação de fevereiro vai arrancar com “Macbad”, do Teatro Praga, nos dias 04 e 05, estando também marcado para o primeiro desses dias o concerto de Capitão Fausto, no âmbito dos 10 anos do álbum de estreia.

No dia 05, Ana Bacalhau apresenta o novo álbum e, no fim de semana seguinte, MARO estreia-se no Theatro Circo, antes de, no dia 12, o inglês Matt Elliott marcar presença no palco da Avenida da Liberdade.

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga apresenta o musical “Superstar”, “numa altura em que se celebram 50 anos da primeira produção na Broadway e, simultaneamente, se celebram os 50 anos da construção do edifício do Conservatório”.

O último fim de semana de fevereiro vai dar espaço à segunda edição do ciclo beFolk, que inclui a atuação do tunisino Dhafer Youssef.