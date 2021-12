Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A procura de autotestes à Covid-19 por parte dos consumidores portugueses tem sido “massiva”, o que tem vindo a criar “algumas dificuldades” a uma série de lojas e supermercados em todo o país, mas até ao próximo dia 3 de janeiro esse problema deverá ser resolvido.

A garantia foi dada esta quarta-feira de manhã à Rádio Observador por Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), que estima que até ao terceiro dia de 2022 deverão chegar aos retalhistas mais dois milhões de autotestes.

“Temos casos de lojas que recebem 1.000 ou 1.500 autotestes de manhã e à tarde já não têm stock na prateleira”, admitiu o diretor-geral da APED, para depois revelar que a “cadência de venda” deste material tem rondado o meio milhão de autotestes por semana.

De acordo com Gonçalo Lobo Xavier, as lojas e supermercados associados da APED são fornecidos por aproximadamente uma dúzia de empresas, que “têm tido algumas dificuldades face a enorme procura” de autotestes, problema que, faz questão de frisar, também tem sido transversal às farmácias. Ainda assim, o diretor-geral da associação que congrega as empresas portuguesas de distribuição assegura que este constrangimento será apenas “momentâneo”.