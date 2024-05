Quando o Sporting venceu o Portimonense em Alvalade, este sábado, o Benfica soube automaticamente que estava obrigado a ganhar em Famalicão para evitar os festejos leoninos já este domingo. O que o Benfica não conseguiu fazer, porém, foi ganhar em Famalicão — num jogo que foi a imagem total de uma época falhada, ao lado e desperdiçada e que ofereceu de bandeja o 20.º Campeonato da história dos leões.

Com este resultado e a confirmação de que o Benfica vai terminar a temporada com apenas a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, os encarnados encerram um ciclo de cinco épocas com apenas três troféus, entre o Campeonato de 2022/23 e as duas Supertaças de 2020 e 2023. A equipa de Roger Schmidt sofreu a 10.ª derrota da temporada, algo que aconteceu pela quinta vez nos últimos sete anos, e perdeu com o Famalicão pela primeira vez em três décadas.

Depois do final do jogo, os adeptos do Benfica deixaram insultos e críticas a Roger Schmidt, que se aproximou do local onde estavam os apoiantes encarnados mas depressa recolheu ao túnel, algo que intensificou ainda mais o desagrado das bancadas. Na zona de entrevistas rápidas, o treinador alemão não quis fazer grandes comentários às opiniões dos adeptos e preferiu dar os parabéns ao Sporting.

O ????Benfica sofreu a 10.ª derrota nesta temporada. ????Nas últimas 7 temporadas, esta foi a 5.ª vez que as ????águias sofreram 10+ derrotas numa época. pic.twitter.com/b7j0j1NEGH — Playmaker (@playmaker_PT) May 5, 2024

“Parabéns ao Famalicão pela vitória e ao Sporting pelo título. Este ano, o Sporting mereceu ser campeão. Parabéns também ao Rúben Amorim. Tentámos o nosso melhor, mas o nosso melhor este ano não foi suficiente para ganharmos. Este jogo é a imagem da época. Houve oportunidades para as duas equipas na primeira parte, na segunda parte começámos bem o jogo e tivemos boas ocasiões, mas falhámos algumas situações”, começou por dizer.

“O adversário reentrou no jogo e marcou um golo. Perdemos o jogo e o Campeonato. O que magoa é o facto de não termos vencido hoje. Queríamos vencer os três jogos que faltavam para dificultar ao máximo a tarefa do Sporting. É como é, temos de aceitar e crescer em derrotas como esta. É difícil dizer se o Sporting foi melhor ou se foi culpa do Benfica. Eles fizeram uma época estável, não tiveram muitos momentos de fragilidade. Vão, provavelmente, chegar aos 90 pontos. Teríamos de estabelecer um novo recorde do Benfica e bater um recorde significa fazer uma época extraordinária. E a nossa época não foi extraordinária, foi apenas boa”, acrescentou.

O ????Benfica nas últimas cinco temporadas, conquistou 3 troféus: foi campeão nacional por uma vez (2022/23) e conquistou duas Supertaças (2019/20, 2023/24). pic.twitter.com/6L6rp2WbPh — Playmaker (@playmaker_PT) May 5, 2024

Mais à frente, Roger Schmidt explicou que “não sabe se é suficiente” terminar a temporada com apenas um troféu. “Demos o nosso melhor e ficámos perto de ganhar títulos. Temos de melhorar, crescer e mudar algumas coisas que já temos claras para sermos melhores. É altura para estar desiludido”, terminou. Já na conferência de imprensa, o treinador alemão também reconheceu que “não sabe” como será recebido em Lisboa.

Ainda no relvado, também na flash interview, foi o capitão Otamendi a dar a cara pela equipa. “Claro que queríamos vencer e o 1% de possibilidade que tínhamos de disputar a Liga caiu esta noite. Faltou intensidade ao longo da época, não competimos na Liga dos Campeões nem na Europa. No Campeonato tivemos altos e baixos e o mesmo aconteceu na Taça de Portugal. Temos de pensar no que fizemos, temos de pedir desculpa aos adeptos, que pagam para nos apoiar”, começou por dizer o central.

“Quero aproveitar a ocasião para esclarecer que nunca me escondi de dar a cara nos momentos difíceis, ao contrário do que se diz e do que se escreve na imprensa. Quero aproveitar para me defender. Saíram jogadores importantes, competitivos, e chegaram outros, mais novos. O Benfica não te dá tempo, tens de chegar preparado para ganhar títulos. Tentaremos encarar a próxima temporada da melhor forma, sem cometer estes erros que referi. Devemos honrar a camisola”, terminou o argentino.