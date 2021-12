Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O top das 10 fotografias que mais puseram os seguidores do Instagram a carregar no botão “gosto” é renhido, está recheado de personalidades bem conhecidas e há até quem tenha mais do que uma concorrente. No fim, Cristiano Ronaldo ganha a competição, mas a lista conta com outros rostos e momentos deste ano, noticia o Daily Mail.

Ronaldo revalida o título de imagem do Instagram com mais “gostos”. Em 2020 foi a sua fotografia com Diego Maradona, que postou em novembro, a propósito da morte do futebolista argentino que se tornou a mais “gostada” do ano. Em 2021 o protagonismo é dividido com a companheira Georgina Rodriguez e com os seus quatro filhos, uma vez que foram duas as fotografias que conquistaram o público e mais de 32 milhões de “gostos”. Primeiro a fotografia do casal a anunciar que espera filhos gémeos, e depois Cristiano com as quatro crianças no jacuzzi.

O segundo lugar pertence a Ariana Grande e às seis fotografias que a cantora publicou do seu casamento com Dalton Gomez, no passado mês de maio e que se traduziram numa reação de quase 27 milhões de “gostos”.

Kylie Jenner conquistou o terceiro lugar com o vídeo de um teste de gravidez positivo, com a qual anunciou, em setembro passado, que espera uma segunda criança com o rapper Travis Scott.

A cantora Billie Eilish conta com duas imagens suas nesta lista. A fotografia com que, no passado mês de março, mostrou o seu novo look com o cabelo loiro platinado com a legenda “pinch me” (“belisquem-me”) conquistou 23 milhões de “gostos” e ficou com o quarto lugar. A outra imagem é a capa da edição britânica da Vogue que tem a jovem de 20 como protagonista, que, como pouco mais de 22 milhões de”gostos”, fica com o 6º lugar.

Leonel Messi aparece três vezes nesta lista. Os lugares nº 5, 7 e 8 dizem respeito, respetivamente, ao post com várias fotografias que fez quando assinou pelo seu novo clube Paris Saint-Germain F.C. (com mais de 22 milhões de “gostos”), a imagem com a taça de campeão da Copa América 2021 (22 milhões) e a fotografia com que anunciou a sua partida de Barcelona numa conferência de imprensa (mais de 21 milhões).

Entre tantas caras conhecidas, a surpresa desta tabela chega no nono lugar, e a protagonista é uma sereia conhecida como Iron Shore Mermaid. O vídeo, que mostra a sereia a acenar dentro de um aquário, atrás de uma menina que está a tirar uma fotografia, tornou-se viral e chegou a ter mais de 20 milhões de “gostos”.

Em último lugar desta lista, mas com uns honrosos quase 20 milhões de “gostos” está a fotografia com que o ator Tom Holland, o atual Homem-Aranha, desejou os parabéns a Zendaya, atual namorada e co-protagonista da saga de banda desenhada.

