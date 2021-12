Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Eu nem sei se quero ser ator”, responde Tom Holland quando questionado sobre o que vem a seguir ao novo filme “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa” que tem vindo a promover.

Em entrevista à Sky News, o artista diz que começou a representar quando tinha 11 anos e que, desde então, não experimentou mais nada. “Gostaria de fazer outras coisas”, continua, assegurando que está a viver uma “espécie de crise de meia-idade” mesmo que aos 25 anos. “Estou a ter uma crise de pré-meia-idade.”

Sem certezas quanto ao próximo passo na carreira que já vai longa apesar da tenra idade, o ator confessa que sente a pressão numa altura em que o terceiro filme da Sony e da Marvel dedicado ao herói homem-aranha está em destaque — afinal, as expectativas estão altas, com o meio já citado a apontar que este pode vir a ser o filme mais rentável do ano. “É bastante stressante”, admite. “As pessoas ficaram muito entusiasmadas com os filmes anteriores, mas nada como agora.”

“Acho que fizemos um trabalho incrível e acho que os fãs vão ficar muito satisfeitos e vão sentir-se realizados quando virem o filme, mas isso não significa que seja menos stressante porque as expectativas estão muito altas”, afirmou.

Apesar das incertezas e, talvez, da ansiedade, o ator explica que o papel de super-herói, cuja pele vestiu pela primeira vez em 2016, deu-lhe oportunidade “para fazer coisas incríveis no passado”. “Significa tudo”, diz – “tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de ir a lugares incríveis e também de fazer coisas incríveis”.