Os andebolistas Miguel Martins, Tiago Rocha, Gustavo Capdeville e Alexandre Cavalcanti foram incluídos na lista provisória de 20 convocados da seleção portuguesa para a fase final do campeonato da Europa de 2022.

O quarteto tinha estado ausente do lote de 22 jogadores envolvidos no primeiro estágio dos ‘heróis do mar’, de 27 a 30 de dezembro de 2021, em Rio Maior, onde a formação orientada por Paulo Jorge Pereira regressou este domingo ao trabalho, após a passagem de ano.

O central Miguel Martins (Pick Szeged), o pivô Tiago Rocha (Nancy), o guarda-redes Gustavo Capdeville (Benfica) e o lateral Alexandre Cavalcanti (Nantes) estiveram na última edição do Europeu, em 2020, disperso entre Áustria, Noruega e Suécia, onde Portugal foi sexto colocado e ‘selou’ o melhor desempenho em seis presenças na prova.

Dos eleitos de Paulo Jorge Pereira, seis atuam no estrangeiro e sete podem estrear-se em grandes competições de seleções, face à quarta fase final seguida disputada pelos ‘heróis do mar’, após o Europeu2020, o Mundial2021 e os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação ao torneio olímpico, disputado no verão de 2021, saíram Humberto Gomes e Aléxis Borges, ambos por opção técnica, enquanto Pedro Portela, Luís Frade, André Gomes e João Ferraz falham o Europeu devido a lesão.

Diogo Marques, Pedro Oliveira, Vasco Costa, Ricardo Brandão, João Gomes, Miguel Alves e André Sousa, chamados ao primeiro estágio de preparação para a 15.ª edição do campeonato da Europa, também ‘caíram’ das escolhas de Paulo Jorge Pereira.

O lote provisório vai ser reduzido de 20 para 18 jogadores até à viagem para a Suíça, marcada para 6 de janeiro, onde Portugal vai disputar a 49.ª Edição do Torneio Yellow Cup, em Winterthur, entre os dias 7 e 9, defrontando Montenegro, Suíça e Ucrânia.

Depois desses jogos de preparação, a equipa das ‘quinas’ rumará para Budapeste, sede do Euro2022, coorganizado por Hungria e Eslováquia, no qual medirá forças no Grupo B da ronda preliminar com os magiares, a Islândia e os Países Baixos.

Lista provisória dos 20 convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Miguel Espinha (Cesson-Rennes, Fra) e Manuel Gaspar (Sporting).

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Francisco Tavares (Sporting).

Laterais: Salvador Salvador (Sporting), Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), Daniel Vieira (Avanca) e Ángel Hernández (Kuwait SC, Kuw).

Centrais: Miguel Martins (Pick Szeged, Hun), Martim Costa (Sporting) e Rui Silva (FC Porto).