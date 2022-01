Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção Nacional da PSP deu instruções para que os carros daquela polícia sejam usados só quando for mesmo necessário e com contenção, dado o contrato de fornecimento de combustível com a GALP ter terminado em 2021 e não ter entrado em vigor um novo no dia 1 de janeiro.

Em causa está o facto de não ter havido ainda “visto do Tribunal de Contas”. Só depois desse visto, sabe o Observador, será possível revalidar o acesso ao combustível no ano 2022. Os três processos relativos ao contrato com a GALP foram enviados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna entre 7 e 15 de dezembro para fiscalização prévia, sabe o Observador, não tendo demorado muito a sua análise — o tribunal informou quase de imediato que precisava de mais esclarecimentos, que ainda não foram dados.

“O Tribunal de Contas recebeu um processo no dia 7 de dezembro e dois processos no dia 15 de dezembro para fiscalização prévia, tendo solicitado esclarecimentos necessários para a sua análise, cuja resposta se aguarda”, confirmou esta tarde ao Observador fonte oficial do TdC.

Para contornar este problema, que já se adivinhava, a PSP decidiu precaver-se e atestar os carros em dezembro, antes do término do anterior contrato. E agora as indicações são claras: Com os carros atestados, é preciso cumprir todas as chamadas, mas economizar no número de quilómetros “entre deslocações necessárias”. Ou seja, evitar, por exemplo, patrulhas em que não haja urgência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Deverão ser dadas indicações a todo o efetivo no sentido de ser reduzido ao máximo a utilização de viaturas automóveis (apenas para o imprescindível)”, lê-se numa mensagem da Direção Nacional a que o Observador teve acesso.

Questionada esta tarde, a Direção Nacional da PSP também não enviou qualquer esclarecimento até à publicação desta notícia.

Ao Observador, Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) diz que está já a acompanhar a situação e a fazer um levantamento nacional sobre o que está a acontecer, preferindo para já não fazer qualquer comentário.