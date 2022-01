Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Estados Unidos registaram esta segunda-feira um novo máximo de casos diários: mais de um milhão de pessoas testaram positivo à Covid-19 num só dia, um novo máximo mundial para um país que é revelador da maior transmissibilidade da variante Ómicron.

A notícia é avançada pela Bloomberg, que cita dados da Universidade Johns Hopkins que apontam para 1,06 milhões de casos positivos na segunda-feira.

Este valor é quase o dobro do último máximo de casos registados no país: 590 mil, há apenas quatro dias. Este valor já era o dobro do máximo anterior, registado uma semana antes.

O The Guardian aponta que este valor pode ser também resultado de uma demora na atualização dos números provocada pelas festas das últimas semanas. Porém, o jornal alerta que o valor pode ser inferior ao real, uma vez que muitos norte-americanos estão apenas a realizar auto-testes em casa, cujos resultados não são notificados às autoridades.