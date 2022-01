Precisa de novas receitas? Veja os amigos do chef

O canal de televisão por cabo Casa e Cozinha lançou o desafio, o chef Chakall aceitou e a SP Entertainment produziu. E o resultado pode ser visto já na próxima quinta-feira, 13 de janeiro, a partir das 21:30h. “Os Amigos do Chef”, assim se chama o novo programa do canal que promete divertimento, suspense e umas quantas receitas quase improváveis, para quando quiser deslumbrar num jantar.

O programa

“Os Amigos do Chef” é uma produção 100% original do Casa e Cozinha, produzido pela SP Entertainment, e será transmitido todas as quinta-feiras, às 21:30h. O primeiro dos 22 episódios, cada um com 28 minutos, vai para o ar esta quinta-feira, 13 de janeiro, e promete não só grandes receitas como momentos hilariantes e de boas conversas, a que se junta muito improviso. “‘Os Amigos do Chef’ tem tudo o que acredito que os portugueses gostam num programa de entretenimento. Tem a utilidade das receitas que as pessoas poderão reproduzir, o suspense dos desafios lançados a um dos mais famosos chefs de Portugal, e a diversidade das conversas com 22 personalidades diferentes. É mais um programa português, útil e divertido do Casa e Cozinha”, refere Diogo Alexandre, diretor do canal por cabo.

Chef, amigos e receitas improváveis

Estes são os temperos do programa em que Chakall abre as portas da sua casa para receber, semanalmente, alguns amigos, os quais têm como missão levar três ingredientes-surpresa. Cabe ao chef confecioná-los, elaborando dois pratos: um prato principal e uma sobremesa ou uma entrada. Quanto mais impossível parecer combinar os ingredientes, mais desafiador é o episódio, que vem sempre em dose dupla.

Alguns dos amigos de Chakall vão pôr à prova a criatividade e poder de improviso do chef, com ingredientes improváveis de se verem numa só receita.

Canal: Casa e Cozinha — NOS, na posição 95; Vodafone, na posição 130 da grelha VBox; e 205 na TV Box HD.

Os amigos

David Carreira, Calema, Fátima Lopes, Luís de Matos, Bárbara Tinoco, Tatanka, Gilmário Vemba, Ana Arrebentinha, Pedro Fernandes, Tio Jel, Mariama Barbosa, Maria João Costa, Heitor Lourenço, António Machado, Vera Fernandes, Carlos Fernandes, Camané, Valter Hugo Mãe, João Paulo Sousa, Joana Azevedo, Jorge Andrade e Virgul são os convidados da primeira temporada de “Os Amigos do Chef”. Para abrir as hostes, David Carreira selecionou como ingredientes-surpresa bacalhau, bacon e chocolate. Acha que é impossível criar um menu com estes três produtos? Talvez Chakall o surpreenda. Mas o nível de dificuldade não se fica por aqui.