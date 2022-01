Ainda a recuperar do impacto da pandemia, o sector automóvel mostra sinais de crescimento, mas ainda a um ritmo inferior ao registado antes da Covid-19. De acordo com dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), em 2021 transacionaram-se, no nosso país, 180 277 veículos novos, o que ainda está longe das 267 828 unidades vendidas em 2019. Para 2022, espera-se a tão desejada revitalização do sector e se é um dos que está a pensar comprar ou trocar de carro ao longo do ano, conheça aqui as principais tendências de consumo que irão estar em alta.

Sustentabilidade também na estrada

A opção por veículos mais amigos do ambiente é uma das principais tendências dos consumidores de todo o mundo e os portugueses não são exceção. Aliás, a mudança começou a registar-se há já algum tempo e novembro de 2021 ficou mesmo na história da indústria automóvel nacional, quando as vendas de veículos 100% elétricos superaram, pela primeira vez, as de veículos com motores a gasóleo (18,1% e 17,7%, respetivamente) na categoria de automóveis ligeiros de passageiros, segundo dados da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Os especialistas acreditam que esta é uma tendência para manter, até porque há metas de descarbonização para cumprir, impostas pelos vários países, além de que a União Europeia determinou que, a partir de 2035, será proibida a comercialização de automóveis novos equipados com motores a gasolina ou gasóleo. Para dar resposta à mudança que já se observa, as várias marcas de automóveis estão a alargar a sua oferta, disponibilizando cada vez mais modelos 100% elétricos e híbridos plug-in. Também nas plataformas de compra e venda de veículos usados assiste-se a um incremento gradual da oferta de veículos desta tipologia. Por exemplo, no motor de busca PiscaPisca.pt, o consumidor encontra mais de 870 veículos 100% elétricos e híbridos plug-in disponíveis.

Concessionários online

O comércio online tem vindo a crescer substancialmente nos últimos anos (a pandemia veio ajudar, claro), e a transformação acabou por se estender também à compra e venda de automóveis. Segundo dados disponibilizados pela Think With Google, 92% das pessoas que pretendem comprar carro pesquisam primeiro na internet, além de que há cada vez mais vendas realizadas inteiramente online. Para corresponder a esta mudança de paradigma, cresce também o número de concessionários que optam por estar presentes no digital, oferecendo uma opção mais fácil e cómoda aos consumidores. Espera-se que esta tendência cresça em 2022, nomeadamente através de tours virtuais e test drives ao domicílio, criação de apps e plataformas dedicadas, permitindo uma experiência de consumo híbrida, com o cliente a reservar a deslocação ao stand apenas para finalizar o negócio.

Carros usados em alta

Com a crise dos semicondutores, que tem atrasado a entrega de carros novos no mundo inteiro, verifica-se um acréscimo da procura de carros usados e acredita-se que esta opção se mantenha em 2022. A dar mais ênfase à tendência de comprar carros usados, junta-se a crise e a incerteza de muitas famílias portuguesas, devido à retração da economia, o que leva ao adiamento da decisão de comprar um carro novo. De acordo com dados do Barómetro da Mobilidade da CarNext, realizado em maio de 2021, 73% dos portugueses compraram ou pensaram comprar um carro usado nos 12 meses anteriores ao inquérito, um valor superior à média europeia, situada em 64%.

Preferência por utilitários

As preferências dos portugueses, no que toca aos modelos escolhidos, dirigem-se claramente para os carros utilitários (segmento B), ou seja, veículos citadinos, ideais para quem trabalha em centros urbanos e procura uma mobilidade mais fácil, reduzindo os problemas de estacionamento, por exemplo. Em regra, os utilitários são caracterizados por baixos consumos, o que é um importante fator a ter em conta, sobretudo numa altura em que o preço dos combustíveis está em alta. Por outro lado, são veículos normalmente vendidos a um preço mais acessível, ainda que se apresentem bem equipados, com designs apelativos e até com motorizações ecológicas. Analisando os modelos mais vendidos em 2021, percebe-se que as opções dominantes dos portugueses estão entre os veículos do segmento B e tudo indica que a tendência é para manter.

A atração pelo luxo

É verdade que a aquisição de viaturas novas desacelerou devido à pandemia, mas se formos olhar para o segmento de luxo vemos que as coisas não se têm passado exatamente da mesma maneira. De acordo com dados coligidos pela ACAP, verificamos que as vendas das marcas deste segmento cresceram, o que demonstra a apetência dos portugueses por carros com melhores desempenhos, interiores luxuosos e os mais recentes recursos no que toca a segurança e tecnologia. Somando as vendas registadas, em 2021, de marcas como a Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maseratti e Lamborghini, verificamos que foram adquiridas 121 viaturas, o que contrasta com as 80 viaturas em 2020 e as 89 em 2019, isto é, num período pré-pandemia.

Realidade virtual na hora do test drive

Se já é possível, através de realidade virtual, simular a utilização dos mais variados produtos – como roupa ou óculos – antes de os comprar, porque não fazê-lo na hora de escolher um carro novo? Prevê-se que a incorporação de tecnologia na experiência de compra e venda de veículos se irá impor como uma tendência crescente, nomeadamente, através de stands com existência física, mas em que, ao invés de modelos em exposição, o cliente encontrará ecrãs de toque, dispositivos de realidade virtual aumentada e poucos funcionários. A ideia é proporcionar-lhe uma experiência virtual e imersiva, que lhe permita simular e testar a condução do veículo, por exemplo, no caminho de casa para o trabalho ou num deserto tórrido. Mesmo que ainda falte algum tempo até que esta seja a realidade dos concessionários em Portugal, não é de estranhar que se comece a encontrar algumas adaptações graduais a este novo conceito.

Mulheres posicionam-se na linha da frente

O género feminino tem vindo a ganhar cada vez mais relevância na generalidade dos setores e o mercado automóvel não é exceção, com as mulheres a chegarem-se à frente, como consumidoras diretas, no que diz respeito à compra de automóvel. Os dados relativos às pesquisas online comprovam-no: segundo dados disponibilizados pelo motor de busca PiscaPisca.pt, em 2021, mais de 25% dos utilizadores da plataforma eram mulheres, pelo que tudo aponta no sentido de esta tendência se acentuar nos próximos tempos.

Cinza ou branco – as cores de eleição

Em 2021, e pelo terceiro ano consecutivo, o cinzento foi a cor mais escolhida pelos europeus no momento de comprar carro novo, pelo que não é de admirar que a tendência se mantenha em Portugal ao longo dos próximos meses, a não ser que seja destronado pelo branco. De acordo com um relatório sobre este assunto, realizado pela Axalta, uma empresa especializada em pintura industrial, a Europa é a única grande região do mundo a dar primazia ao cinzento, que recolheu 27% das preferências, seguindo-se o branco (23%) e o preto (22%). Em todas as restantes regiões, o branco é dominante, tendo conquistado 35% dos consumidores do mundo inteiro, seguindo-se o preto e o cinzento, cada qual com 19%.

Agora que já conhece as várias dimensões que poderão influenciar a decisão de compra de carro novo em 2022, poderá fazer uma escolha mais informada e, sobretudo, de acordo com as tendências. Boa escolha!