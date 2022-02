Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para entrar no Dolby Theatre, em Los Angeles, no próximo dia 27 de março, data marcada para a terceira entrega de prémios da Academia de Hollywood em tempo de pandemia, vai ser preciso apresentar certificado de vacinação e dois testes PCR com resultado negativo, estão a avançar esta sexta-feira os media americanos.

A decisão surge numa altura em que na Europa começam a cair restrições e os certificados de vacinas deixam de ser exigidos para o acesso a espaços públicos ou eventos — como, aliás, foi ontem anunciado em Portugal, após reunião do Conselho de Ministros.

Só os apresentadores da cerimónia — que este ano estará pela primeira vez a cargo de uma tripla feminina, composta pelas atrizes e comediantes Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes — e os artistas com atuações na gala vão estar isentos de fazer prova de vacinação contra a Covid-19. Mas também vão ter de apresentar os dois testes PCR negativos exigidos aos demais.

No interior do Dolby Theatre, só nomeados e respetivos convidados não vão ter de usar máscara durante a cerimónia — e apenas porque os grupos vão ser sentados com maior distanciamento do que é habitual. Para os restantes espetatores, que vão sentar-se lado a lado, como habitualmente, o uso de máscara vai ser obrigatório.

Isto apesar de a lotação habitual do evento já ter sido reduzida, por causa da pandemia. Há 3.317 lugares no Dolby Theatre, só foram convidadas 2.500 pessoas.