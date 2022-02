Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tiago Mayan Gonçalves, ex-candidato da Iniciativa Liberal à Presidência da República e presidente de junta de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro, falhou a eleição para coordenador do núcleo da IL no Porto. Ricardo Gouveia é o novo líder, sucedendo-se a Pedro Schuller, que não se recandidatou ao cargo por fazer parte da Comissão Executiva do partido.

Além do ex-candidato presencial, a lista perdedora (Lista P) tinha ainda como vice-presidente Mário Amorim Lopes, conselheiro nacional e primeiro eleito pela IL para a Assembleia Municipal do Porto, e contava com o apoio formal de Ricardo Valente, vereador liberal na Câmara Municipal do Porto. A lista encabeçada por Mayan — e onde estavam alguns dos pesos pesados da IL no Porto —, obteve 31 votos, enquanto os sucessores de Pedro Schuller obtiveram 78 votos, num universo de cerca de 400 membros existentes no núcleo do Porto.

O plenário do núcleo do Porto realizou-se esta tarde, num formato híbrido entre o presencial e o online, e os liberais portuenses escolheram Ricardo Gouveia para liderar o Grupo de Coordenação Local — nos outros partidos este seria um cargo equivalente ao de presidente de uma concelhia, tendo em conta que na IL não existem distritais e os núcleos são o mais parecido com concelhias que existe dentro do partido.

O sucessor de Pedro Schuller já fazia parte do núcleo do Porto e encabeçou a lista A para apostar na continuidade. Ricardo Gouveia diz-se “contente com o espírito democrático” que existiu nas eleições, desde logo pela existência de duas listas, e deixou claro que contará com Tiago Mayan Gonçalves durante os próximos dois anos.

“Como coordenador conto obviamente com Tiago Mayan Gonçalves porque é um ativo demasiado importante no partido para ser secundarizado”, garantiu Ricardo Gouveia ao Observador, admitindo que “o partido tem uma dívida para com Tiago Mayan Gonçalves” pela candidatura a Belém e pelo trabalho que fez na IL.

O novo coordenador liberal sublinhou que este resultado permite ao núcleo do Porto dar “continuidade ao trabalho feito”, mas também “apostar na promoção e criação de novos quadros para a IL”. “É um crescimento sustentado. Como o nosso presidente [João Cotrim Figueiredo] já disse, isto não é uma corrida de 100 metros, não somos populistas, queremos um trabalho e crescimento sustentado e esta equipa vai manter esta linha de trabalho”, assegurou Ricardo Gouveia.

Em resposta ao Observador, Tiago Mayan Gonçalves enalteceu que a lista apresentou a “proposta e estratégia” que achava “melhor” para o núcleo do Porto e que os “eleitores escolheram”. “Irei agora estar a fazer o que sempre fiz, a servir a defesa dos valores liberais, do núcleo e do partido. Não sendo como coordenador, será como membro de base“, assegurou.