O maravilhoso mundo da mobilidade tem vindo a transformar a forma como vivemos. Não só a forma como trabalhamos, mas a forma comos nos relacionamos, comunicamos e interagimos. Com os colegas, com os clientes, os parceiros, a família, os amigos. Um ecossistema de relações que deixou de ser estanque para se fundir numa encruzilhada de interações.

Hoje, numa realidade altamente conectada, não podemos – na verdade, nem queremos – estar desprovidos de ferramentas que nos permitem, com o menor esforço possível e maior qualidade praticável, em qualquer altura, em qualquer lugar, editar um vídeo, captar um momento com uma fotografia mas também terminar a apresentação para a próxima reunião ou entregar uma folha de cálculo ao departamento financeiro. Queremos tudo rápido, acessível e feito de forma intuitiva.

Queremos tudo na palma da mão

Tirar uma foto que vai integrar o próximo cartaz de marketing da empresa, fazer um vídeo para publicar no Instagram e editá-lo com rapidez e qualidade de um autêntico profissional. Fazer uma conferência ao mesmo tempo que partilhamos os resultados do último trimestre. Ou então, jogar um jogo ou aproveitar a hora de almoço para ver o último episódio daquela série que nos últimos tempos nos tem acompanhado.

Para conseguir tirar o máximo partido de todas as valências que hoje nos são pedidas enquanto profissionais e habitantes das redes sociais, a qualidade do equipamento que nos acompanha, a par da disponibilidade de largura de banda, é fundamental na nossa performance do século XXI. Hoje, já não queremos ter de, constantemente, andar com o computador portátil às costas, por muito que também estes se tenham adaptado aos novos tempos. O telemóvel, que hoje ostenta mais poder de computação que muitos computadores, quando devidamente assessorado por um tablet, pode, perfeitamente, constituir uma notável rede de trabalho e partilha.

A importância da imagem

Desde sempre atenta às novas tendências da mobilidade, a Samsung introduziu no mercado dois equipamentos que conseguem, quer utilizados de forma individual, mas ainda mais em uníssono, potenciar a performance de qualquer profissional, independentemente da sua área de atuação. O smartphone Samsung Galaxy S22 e o tablet Galaxy Tab S8 primam não só pelo seu desempenho, mas também pelo arrojado design a que a marca sul coreana já nos tem vindo a habituar.

E começa logo pelas ‘máquinas’ fotográficas. Os Samsung Galaxy S22 e S22+ introduzem câmaras dinâmicas com processamento avançado de imagem inteligente para tornar cada momento épico.

Os equipamentos foram concebidos para proporcionar experiências de câmara de outro nível, sejam quais forem as condições de luz. Segundo a marca, a câmara foi concebida para deixar entrar mais luz, desenhar detalhes e capturar cores que fazem o seu conteúdo ganhar ainda maior nitidez e realce, mesmo no escuro.

Tanto o Samsung Galaxy S22 como o S22+ foram desenvolvidos com uma potente câmara principal de 50MP, uma teleobjetiva de 10MP, e lente ultra-wide de 12MP, tornando possível obter imagens de alta qualidade. Por exemplo, se estiver a gravar vídeos, a nova função Auto Framing deteta e segue até 10 pessoas e ajusta automaticamente o foco da câmara, captando todos os elementos de forma clara. Ambos os dispositivos são ainda alimentados por uma tecnologia que minimiza as vibrações de modo a obter imagens suaves e nítidas mesmo quando se encontra em movimento.

A Inteligência Artificial está imbuída no espírito da Samsung e claramente no lançamento da gama do Galaxy S22. A AI materializa-se no Modo Retrato com o novo Mapa de Profundidade AI Stereo, tornando os retratos melhor do que nunca num smartphone, com os mais pequenos detalhes a parecerem nítidos e claros graças a um algoritmo sofisticado de IA. Uma curiosidade é que este algoritmo funciona inclusivamente com animais: o novo modo retrato permite evitar que o pelo do seu animal de estimação se misture no fundo, permitindo obter sempre a melhor imagem do mesmo.

Computação à velocidade da luz

Um processador rápido como um relâmpago, de 4nm, como o existente nestes equipamentos exige a máxima potência para manter o ritmo. E porque não dá muito jeito ter um telemóvel que dê para fazer tudo com bateria que para pouco dê, a Samsung inclui uma bateria robusta para todo o dia e carregamento rápido de 25W. Já a versão “+” desta gama, dispõe de uma bateria super potente que pode durar até mais do que um dia com uma única carga total. O Samsung Galaxy S22+ também oferece um carregamento super-rápido de 45W, para que não tenha de perder tempo quando a sua bateria está a acabar.

Galaxy S22 ↓ Mostrar ↑ Esconder Display 6.1’’ (S22), 6.6’’ (S22+) Dimensão e peso 70.6 x 146.0 x 7.6mm, 168g (S22) 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g (S22+) Câmara 12MP Ultra Grande Angular F2.2, FOV 120˚ 50 MP Grande Angular Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚ 10MP Teleobjetiva 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚ 10MP Câmara Frontal F2.2, FOV 80˚ Memória 8 + 256GB 8 + 128GB Bateria 25W por cabo, 15W Wireless (S22) Até 45W por cabo, 15W Wireless (S22+)

Mas como nem tudo é trabalho, a visualização de um filme, de uma série ou até uma pausa para um jogo também deve fazer parte do nosso dia-a-dia! Ambos os dispositivos vêm equipados com um ecrã Dynamic AMOLED 2X, concebido para proporcionar a melhor jogabilidade e entretenimento. O Samsung Galaxy S22 tem um ecrã de 6,1 polegadas enquanto o Samsung Galaxy S22+ de 6,6 polegadas, ambos com tecnologia que ajusta automaticamente o ecrã às condições de iluminação e melhora o contraste de cores.

Aliada à performace e ao design, a Samsung mantém a sua aposta na sustentabilidade, colaborando com organizações líderes ao ajudar na recuperação das redes de pesca descartadas e transformando-as num material de alto desempenho para os seus smartphones. Este material – utilizado num dos componentes dos telemóveis da série Galaxy S22, o suporte chave – contém 20% de plástico reciclado, proveniente de redes de pesca. Os equipamentos incorporam também material reciclado de pós-consumo, no seu módulo de altifalantes, bem como as partes interiores das teclas de potência e volume. Para além do plástico oceânico, a marca utiliza papel 100% reciclado nas embalagens do Samsung Galaxy S22 e a película protetora é feita de plástico reciclado.

Numa época em que a segurança é fator-chave, os dispositivos móveis desta série são protegidos pela plataforma de segurança Knox Vault da Samsung, que inclui um processador e memória seguros que isolam completamente dados sensíveis como palavras-passe, biometria ou chaves Blockchain do sistema operativo principal do telefone.

Versão Ultra mais potente de sempre

Cereja em cima do bolo, a Samsung apresentou o seu Samsung Galaxy S22 Ultra, um equipamento que junta o melhor de dois legados de smartphones – o poder inigualável da linha Note e o desempenho e qualidade profissional do sistema de câmaras da linha S – para estabelecer um novo padrão no que toca à categoria de smartphones premium. Com uma S Pen integrada, capacidades avançadas de vídeo e fotografia noturna, e uma bateria de longa duração, a marca garante que este é o dispositivo Ultra mais potente que a Samsung alguma vez criou.

Desde as capacidades criativas à produtividade, da qualidade ao desempenho, o dispositivo transfere tudo aquilo que se adora acerca da experiência oferecida pelos Note – incluindo a sua icónica S Pen – para a linha S. Ou seja, a versão Ultra junta-se à nova linha de dispositivos Galaxy S ao disponibilizar todas as características destes novos equipamentos, além de novas funcionalidades adicionais do melhor das linhas S e Note.

Desafiar os limites com o novo tablet

Não há qualquer dúvida que os tablets têm vindo a provar ser cada vez mais uma extensão das experiências móveis. Com o conceito “Desafie os Limites”, o novo Galaxy Tab S8 permite precisamente oferecer facilidades para uma experiência de uso aprimorada em conceitos como produtividade, criatividade e conectividade.

Com um hardware potente e conexão 5G, oferece uma experiência otimizada nas tarefas diárias, tendo um corpo resistente de alumínio que pesa apenas 498g e 6,3 mm de espessura. O Galaxy Tab S8 vem igualmente com a caneta S Pen incluída, um legado de toda família Galaxy S.

O ecrã de 11 polegadas, juntamente com o sistema de som com alto-falantes quádruplos Dolby Atmos e qualidade sonora com assinatura AKG, garantem uma experiência de uso única até mesmo na hora do lazer.

Entre as funções do Galaxy Tab S8, é mais do que justo enfatizar a denominada Janela Multi-Ativa, que permite a abertura simultânea de até três aplicações com layouts flexíveis. O dispositivo ainda oferece efeitos especiais que podem ser aplicados para melhorar as chamadas de vídeo como o enquadramento automático, onde o foco fica em quem estiver a falar. Além disso, o Samsung Notes oferece a possibilidade de o utilizador criar e organizar as suas notas de forma simples e rápida, para não perder nenhuma informação importante durante reuniões e apresentações.

Galaxy Tab S8 ↓ Mostrar ↑ Esconder Display 11”, 2560 ×1600, 276 ppi LTPS TFT, 120 Hz, Screen-to-body 83% Redes Wi-Fi 6E, 5G Processador Snapdragon® 8 Gen 1 – 4 nm Memória (RAM + Armazenamento) 8GB + 256GB (microSD até 1 TB) Câmara [Traseira] 13 MP + 6 MP UW [Frente] 12 MP UW Bateria 8,000 mAh Peso 503 g (Wi-Fi), 507 g (5G) Dimensões 253.8 ×165.3 ×6.3 mm Alto-falantes quádruplos estéreo Dolby Atmos® e som AKG

O modelo conta também com aprimoramentos ao levar o S8 do modo tablet ao modo desktop, permitindo janelas de aplicações transparentes e em espelho para quando quisermos compartilhar a tela do tablet num monitor externo. Tal como os seus parceiros, também o Galaxy Tab S8 está particularmente atento às questões de sustentabilidade e segurança.

Ou seja, com a união destes dois equipamentos, não há tarefa que não fique (bem) desempenhada.