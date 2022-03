Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fundo Lone Star, acionista maioritário do Novo Banco, diz que António Ramalho “agiu com total integridade“. Da análise feita pelo Conselho Geral e de Supervisão do banco às notícias relacionadas com a Operação Cartão Vermelho, incluindo uma alegada proximidade com Luís Filipe Vieira, “não surgiram provas que comprometam a sua idoneidade” para continuar à frente do Novo Banco.

“Entendemos que o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Novo Banco e os seus órgãos competentes concluíram a sua revisão interna independente relativa às matérias reportadas no âmbito da Operação Cartão Vermelho, em fevereiro de 2022″ e a conclusão foi que “António Ramalho agiu com total integridade ao longo deste processo e não surgiram provas que comprometam sua idoneidade como CEO do Novo Banco”. As declarações, também noticiadas pelo jornal Eco esta quarta-feira, são de fonte oficial da Lone Star.

O fundo Lone Star domina este organismo de controlo do Novo Banco, o CGS, que é liderado por Byron Haynes. O organismo apreciou a auditoria interna (feita pelo departamento de compliance do banco) e concluiu que não há qualquer evidência de que António Ramalho tenha agido de forma irregular, designadamente em relação a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica e rosto da Promovalor, um dos maiores devedores do Novo Banco que resultou em perdas suportadas pelo Fundo de Resolução.

Uma das escutas que chegaram à imprensa, feitas ao então administrador Vítor Fernandes, revelou que António Ramalho terá pretendido marcar uma reunião com Luís Filipe Vieira antes de este último ter ido à Comissão Parlamentar de Inquérito às perdas do Novo Banco. Foi algo que fez as autoridades suspeitarem de uma concertação de posições que, aliás, está a ser alvo de análise por parte do Banco Central Europeu (BCE).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na apresentação dos resultados anuais, há poucas semanas, António Ramalho não tinha querido falar muito sobre a auditoria interna feita no banco mas mostrou-se tranquilo face às suas conclusões – aproveitando para, mais uma vez, desmentir qualquer proximidade com Luís Filipe Vieira: “Não há nenhuma fotografia minha com Luís Filipe Vieira. Aliás, devo ser dos poucos que não têm uma fotografia com Luís Filipe Vieira”, atirou.