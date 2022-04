Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há 28 anos, no dia 5 de abril de 1994, o vocalista e guitarrista dos Nirvana, Kurt Cobain, suicidou-se em sua casa, na cidade de Seattle, com 27 anos.

Nasceu a 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, cidade de 16 mil habitantes no estado de Washington. Em 1988 fundou a icónica banda Nirvana, e foi uma das responsáveis por levar o grunge, estilo musical derivado do punk rock e originado em Seattle, para os ouvidos de todo o mundo. Ao lado de grupos como

O primeiro álbum de estúdio da banda, Bleach, não teve na altura do seu lançamento a projeção que os dois LP seguintes conseguiram alcançar. Em 1991, a banda lançou o álbum Nevermind, e, em 1993, saiu In Utero.

A música “Smells Like Teen Spirit”, do segundo álbum do grupo de grunge, alcançou o primeiro lugar nas tabelas norte-americanas, assim como o terceiro álbum da banda.

Em 2014, em conjunto com os restantes membros da banda Nirvana — o baterista Dave Grohl e o baixista Krist Novoselic — Cobain foi colocado na Rock and Roll Hall of Fame. Ao lado de grupos como Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains, os Nirvana foram símbolos mundiais do estilo musical grunge.

Dos hits musicais produzidos pelo grupo contam faixas como “Lithium”, “Something in the Way” e “Come as You Are”.

