A guitarra que Kurt Cobain utilizou no videoclipe da música “Smells Like Teen Spirit” vai ser leiloada entre 20 e 22 de maio, acreditando-se que pode atingir os 800 mil dólares — cerca de 735 mil euros.

A guitarra azul utilizada pelo guitarrista e vocalista dos Nirvana é definida por Martin Nolan, diretor da leiloeira Julien, como uma das guitarras mais importantes do rock. “Esta é umas das guitarras mais icónicas a aparecer na leiloeira, é uma Mustang Fender azul, uma das guitarras favoritas de sempre para Kurt Cobain“, explicou à Reuters.

A guitarra vem com a caixa original e também com a respetiva presilha. É muito importante que os colecionadores que venham ao leilão saibam o quão original é o material”, concluiu o diretor da leiloeira, revelando que o instrumento tinha permanecido com familiares do músico desde a sua morte, em 1994.

Parte do valor obtido no leilão com o instrumento musical que outrora pertenceu a Kurt Cobain vai ser doada a uma instituição relacionada com doenças mentais, segundo a leiloeira.

Kurt Cobain's blue guitar in Nirvana's 'Smells Like Teen Spirit' video to be sold at auction https://t.co/PrRtXdPa5N pic.twitter.com/kTMWUAk75i — Reuters (@Reuters) April 11, 2022

Além da Mustang Fender azul de Kurt Cobain, fazem parte do leilão de dia 20 — que decorrerá online e presencialmente em Nova Iorque — um desenho que Cobain fez de Michael Jackson, que deverá atingir os 36 mil euros, e um dos seus carros. O Dodge Dart de 1965 pode chegar a um valor entre 367 mil e 550 mil euros.

Últimos dias de Cobain vão ser retratados na Royal Opera House

A Royal Opera House, em Londres, anunciou que os últimos dias de Kurt Cobain vão ser reproduzidos num espetáculo que irá integrar a programação de 2022/23. O espetáculo será adaptado do filme “Last Days” de Gus Van Sant, lançado em 2005, e vai ter o mesmo nome que a longa-metragem.

A história do filme retrata um músico baseado em Cobain e conta a queda do guitarrista ficcional que enfrenta uma depressão, vive em isolamento e consume drogas antes de acabar por se suicidar. Recorde-se que a 5 de abril de 1994, o vocalista e guitarrista dos Nirvana suicidou-se na sua casa, em Seattle, com 27 anos.

“Cobain foi uma história arquétipa, e as óperas funcionam bem com essas [histórias]”, explicou ao The Guardian Oliver Leith, compositor da obra.

Embora Leith tivesse apenas quatro anos quando Cobain morreu, o grunge dos Nirvana “pintou” a sua adolescência. “Foram algumas das primeiras músicas que aprendi a tocar na guitarra.”

O modo como agora faço músico, devo-o muito à sonoridade do grunge desses tempos, nunca tinha pensado bem sobre de onde tinham vindo a minha repetição e confusão na música”, explicou.

A estreia do espetáculo na Royal Opera House está prevista para outubro deste ano.