Em 2019, Nick Kyrgios desistiu de Roland Garros depois de publicar um vídeo nas redes sociais onde dizia que o Grand Slam “não prestava” quando comparado com Wimbledon. Em 2021, foi mais longe e defendeu que Roland Garros devia sair do calendário. “É o maior lixo de Grand Slam que já vi”, acrescentou o tenista, que não participa no torneio desde 2017. Agora, numa decisão de carreira surpreendente, Nick Kyrgios anunciou que vai voltar à terra batida francesa — por amor.

“No próximo ano vou a Paris. Anuncio isso agora, vou a Roland Garros. Não vou lá há quatro anos mas vou voltar no próximo ano. A minha namorada quer ver Paris. E pronto, jogo Roland Garros também”, disse o australiano numa entrevista a Blair Henley, antiga tenista e agora repórter. Kyrgios revelou ainda a forma como organizou o resto da temporada, deixando claro que não vai colocar o ténis acima da vida pessoal.

“Houston será o meu primeiro e último torneio de terra batida em 2022. Mas sim, vou a Roland Garros em 2023 porque a minha namorada quer visitar Paris. Este ano, planeámos ir para casa porque depois a minha próxima viagem vai durar três meses. Para nós, australianos, é fundamental estar algum tempo no nosso país e planear o calendário da melhor maneira”, atirou.

Nick Kyrgios tem estado a grande nível e, em Indian Wells e Miami, conseguiu mesmo regressar ao top 100 do ranking ATP. O tenista de 26 anos, que é conhecido e reconhecido essencialmente pelo mau feitio e pelas declarações polémicas, nunca chegou sequer às meias-finais de um Grand Slam e tem como melhor resultado da carreira os quartos de final do Open da Austrália e de Wimbledon.