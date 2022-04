Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vinte e três médicos de medicina interna do Centro Hospitalar do Oeste – Unidade das Caldas da Rainha apresentaram, esta quinta-feira, a demissão, que entrou em vigor com a divulgação do manifesto.

“Encontramo-nos no limite das nossas capacidades físicas e mentais, exaustos, desanimados, desgastados, desmotivados, mas sobretudo em sofrimento ético e em risco profissional. E na nossa profissão o erro mata!“, dizem os profissionais no comunicado a que o Observador teve acesso.

Os médicos explicam que a equipa de medicina interna assegura cuidados a enfermarias das Caldas da Rainha e Peniche, além da enfermaria Covid, e assegura também a unidade de hospitalização domiciliaria, consultas externas, hospital de dia, escalas de urgência externa e urgência interna. “A situação limite, do ponto de vista de sobrecarga de trabalho e de qualidade assistencial, tem sido uma constante nos últimos tempos. Mas neste momento, é absolutamente dramática, desesperante e totalmente inaceitável“, afirmam os profissionais em comunicado.

Os médicos traçam um cenário dramático nas urgências do hospital, que dizem estar em “rutura completa” devido ao excesso de doentes, e sem “condições mínimas” de assistência médica ou segurança para profissionais e pacientes. Os demissionários criticam “o desvio frequente de doentes fora de área”, que não pode ser colmatado através da transferência dos doentes para o hospital de origem.

Os profissionais garantem ter alertado para a sobrecarga horária e falta de condições de seguranças nas Urgências — dizem, inclusive, que houve já “múltiplos pedidos de escusa de responsabilidade encaminhados para a Ordem dos Médicos” —, mas afirmam ter ouvido do Conselho de Administração, como resposta, que o Serviço de Urgência “tem de continuar aberto, que temos de arranjar macas, que temos de nos aguentar… independentemente de tudo”.

Admitindo as consequências graves que esta demissão em bloco representam para os utentes, os profissionais apelam ao encerramento do Serviço de Urgência.