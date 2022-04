Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É mais uma polémica de Mike Tyson, o famoso Baddest Man on the Planet. O ex-pugilista foi filmado a agredir violentamente um passageiro num avião, que estava prestes a levantar voo em São Francisco, na Califórnia, rumo à Florida.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! ????pic.twitter.com/UA4RiYMzXW — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022

Os dois até chegaram a tirar uma selfie juntos, mas a fotografia não foi suficiente para o passageiro, que estava “demasiado entusiasmado” a falar ao ouvido e a “provocar” Tyson — que lhe terá dito para se acalmar, relatou uma testemunha à TMZ. Quando o anónimo não correspondeu ao pedido do antigo lutador de boxe, este deu-lhe vários murros. A vítima ficou com a testa ensaguentada, como se vê no vídeo abaixo.

Don’t poke the bear. Especially when the bear is Mike Tyson. pic.twitter.com/Pura0c2qJJ — Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2022

O representante de Tyson, Jo Mignano, ao falar sobre o “incómodo” que terá ocorrido dentro do avião, destacou que o tal passageiro, que apelidou de “agressivo”, “atirou uma garrafa de água” ao agora empresário de canábis. A informação foi avançada ao The Washington Post em comunicado.

Já a porta-voz da polícia de São Francisco, Kathryn Winters, informou que os agentes no local prenderam duas pessoas (inclusive o pugilista) e que, neste momento, já foram libertadas. Uma delas “forneceu detalhes mínimos do incidente e recusou cooperar mais com a investigação criminal”, cita-a o mesmo jornal norte-americano.