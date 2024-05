O Presidente da República reagiu a uma eventual ação criminal do Chega contra si, por traição à prática, devido às suas declarações sobre as reparações às antigas colónias, afirmando que “os partidos são livres de tomar iniciativas”. “É a vida. Faz parte da democracia. Cada um tem a iniciativa que entende que é a melhor naquele momento, seja [em tempo] eleitoral, seja não eleitoral. E não se pode travar isso”, disse.

Foi desta forma que Marcelo Rebelo de Sousa reagiu, após ser questionado pelos jornalistas durante uma visita à feira de agricultura Ovibeja, a uma notícia avançada pela TVI/CNN Portugal de que o grupo parlamentar do Chega se vai reunir, na segunda-feira, com juristas e professores de direito para avaliar uma possível ação criminal por “traição à pátria” contra o Presidente. A eventual iniciativa surge semanas após o chefe de Estado ter defendido que Portugal deveria reparar as consequências do período do colonialismo.

Durante a visita à Ovibeja, que termina este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Sebastião Bugalho e foi questionado sobre se o jovem é um bom candidato pela Aliança Democrática às eleições Europeias. “Conheço-o há muito tempo e sou suspeito porque gosto dele. Portanto, tudo o que dissesse era suspeito, para não ser suspeito prefiro não ter opinião sobre”, respondeu.

Escusando-se a “formular juízos” e a fazer mais comentários acerca de Sebastião Bugalho — até porque disse não poder “formular opiniões sobre candidatos” e partidos — o Presidente da República avançou que votará antecipadamente para as eleições Europeias. E aconselhou os portugueses a fazer o mesmo.

Aproveito para dizer que vou exercer o voto antecipado, uma semana antes, e aconselharia muito a que muitos portugueses o fizessem porque há aquela ‘ponte’ no dia 9 [de junho, devido ao feriado do dia seguinte].”

Admitindo que “é possível que muitos” portugueses possam ter “a vida programada” para o fim de semana das eleições Europeias, o que pode tornar “mais difícil” a ida às urnas, o voto antecipado é a solução recomendada pelo Presidente da República. Em Beja, Marcelo foi também questionado sobre como explica as declarações em que disse que a lista da AD a essas eleições era de improviso, esclarecendo que disse que “o líder do partido é imaginativo” e encontra “soluções que ninguém estava à espera”. “Eu não estava à espera e nesse sentido surpreendeu-me”, terminou, sem esclarecer se se tratou de uma surpresa positiva.