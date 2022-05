Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há 11 anos, no dia 2 de maio, o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, foi morto num ataque ao seu refúgio no Paquistão levado a cabo por 23 fuzileiros norte-americano. Tudo começou às 01h00 – hora local do Paquistão – e durou cerca de 40 minutos.

Cinco pessoas, incluindo Osama bin Laden e um dos seus filhos, foram mortas durante o ataque. O anúncio aos EUA e ao mundo foi feito pelo então presidente dos EUA, Barack Obama.

Em agosto de 2010, as forças norte-americanas, apoiadas pela CIA, localizaram correio dirigido a bin Laden num complexo no Paquistão, explicou o canal História.

Embora os restantes meses tenham sido passados a vigiar o complexo, a verdade é que a presença do líder terrorista, cérebro dos atentados do 11 de Setembro, no local apenas foi confirmada quando os fuzileiros norte-americanos entraram no edifício e o mataram.

Veja na fotogaleria acima algumas das imagens mais conhecidas de Osama bin Laden e também momentos relativos ao anúncio da sua morte.