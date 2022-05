Construir Um Amanhã Melhor. É esta a estratégia da British American Tobacco (BAT), a primeira empresa de produtos de nicotina no mundo apresentada em Portugal, num evento que decorreu no dia 28 de Abril em Lisboa. Para dar força a esta nova visão, a BAT entrou numa verdadeira viagem de transformação, abraçando os produtos de Novas Categorias (como os produtos de tabaco aquecido), que culmina na introdução do recente glo™ Hyper + no mercado português. Este é um produto nascido de uma mudança completa de estratégia da empresa que começou há alguns anos, quando o CEO da BAT, Jack Bowles, desenhou a estratégia de transformação da empresa para as novas tecnologias e que teve o seu principal fruto até à data no ano de 2021: o crescimento da receita em Novas Categorias aumentou 51%, atingindo um total de 18.3 milhões de consumidores de produtos sem combustão.

Para construir Um Amanhã Melhor, a BAT pretende a redução do impacto do seu negócio na saúde no mundo de hoje. Roberta Palazzetti, Diretora Geral para o Sul da Europa da BAT, reconhece que a empresa “está a atravessar um processo gigante de transformação, não só a nível tecnológico, mas também rumo a um modelo de negócio mais sustentável”. Para o comprovar, a BAT aderiu à campanha “Race to Zero”, apoiada pela ONU e que inclui mais de 4.000 empresas que pretendem reduzir 25% das emissões de CO2. O que a BAT propõe como objetivos para si é utilizar 100% de eletricidade renovável dentro das próprias operação até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono nas nossas próprias atividades de negócio e na nossa cadeia de valor até 2050. Mesmo defendendo que “a preocupação com a sustentabilidade para a BAT não é uma novidade”, uma vez que os esforços e o compromisso da BAT com a sustentabilidade para 2022 são reconhecidos há 20 anos consecutivos pelos Índices de Sustentabilidade Dow Jones. Roberta Palazzetti afirma ainda que “neste momento, qualquer empresa responsável a nível mundial, tem de perceber que temos todos de fazer melhor”.

Mudar o paradigma

“Queremos mudar o paradigma da indústria do tabaco”, anuncia Juan Jose Marco, Diretor Geral da BAT para Espanha e Portugal. Para isso, a BAT juntou mais de 1.500 especialistas em Investigação e Desenvolvimento, com grande parte deles focados em Novas Categorias. Desse projeto nasceu o mais recente produto da marca: o glo™ hyper +, agora introduzido em Portugal.

O glo™ hyper + é um produto de tabaco aquecido que gera um aerossol com sabor a tabaco e nicotina que o consumidor adulto inspira. O aerossol resultante deste processo pode conter níveis potencialmente mais baixos de substâncias nocivas 1 encontradas no fumo do tabaco convencional, como afirmam algumas entidades, como a agência executiva do Departamento de Saúde e Assistência Social de Inglaterra (Public Health England).

Juan Jose Marco enfatiza que este compromisso também resulta “das preferências dos consumidores”, estando a BAT “completamente consciente de que as expectativas dos mesmos estão a mudar e, mais do que acompanhá-las, quer excedê-las”. O novo glo™ hyper + é o dispositivo mais avançado da marca e conta com uma tecnologia de aquecimento avançada – Advanced Heat Technology™. Com um sistema de aquecimento mais potente, torna o dispositivo muito mais rápido e preciso, já que controla a temperatura e evita a combustão, oferecendo aos consumidores adultos uma maior flexibilidade.

Em Portugal, a BAT estabeleceu uma parceria com o Independent National Tobacco Group (INTG), representado por Marco Galinha no evento que decorreu em Lisboa. Marco Galinha acredita que esta parceria “irá contribuir para reforçar a atuação da BAT em Portugal, mas também para aumentar o portfólio da INTG com ofertas inovadoras”. Fruto disto, o representante da INTG avança a possibilidade do crescimento se traduzir “no aumento da equipa, na criação de novos postos de trabalho para os portugueses e dinamização da economia nacional”.

Um Amanhã Melhor para a BAT está prestes a começar.