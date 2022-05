Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A novela que durava há vários meses poderá chegar ao fim em breve. Kylian Mbappé já terá decidido o seu futuro e terá escolhido continuar no Paris Saint-Germain (PSG) na próxima época. O futebolista já terá informado os dirigentes do clube francês da sua decisão de renovar o contrato até 2025, noticia o jornal L’Équipe.

A imprensa internacional acredita que a oficialização da renovação do contrato de Mbappé — por mais três anos — será anunciada esta noite depois do jogo do PSG com o Metz, no Parque dos Príncipes.

A decisão do jogador de 23 anos surge um dia após a sua mãe ter admitido que havia acordo tanto para uma transferência para o Real Madrid, como a hipótese do futebolista permanecer no PSG.

Temos acordo com o Real Madrid e com o PSG, cabe ao Kylian [Mbappé] decidir. As duas ofertas de ambos os clubes são praticamente idênticas. Resta ele tomar a decisão”, afirmou Fayza Lamari.

Mesmo assim, já este sábado, a mãe de Mbappé recorreu ao Twitter para explicar que, afinal, nunca tinha existido nenhum acordo com o clube espanhol.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait .. jamais un accord n a été donné .. bien à vous — lamari fayza (@FayzaLamari) May 21, 2022

Em Espanha, o jornal Marca escreve que o avançado já informou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, da sua decisão. O clube espanhol e o futebolista já tinham chegado a um acordo na semana passada que incluía, por exemplo, o controlo total dos direitos de imagem e um pagamento de uma taxa de transferência de 130 milhões de euros. Mbappé volta assim a rejeitar jogar pelos merengues, algo que já tinha acontecido em 2017 quando trocou o Mónaco pelo PSG.

“Mbappé? É um insulto ao futebol”, acusa presidente da Liga espanhola

A renovação de contrato do PSG com Mbappé foi alvo de críticas por Javier Tebas, presidente da La Liga. “O que o PSG está a fazer ao renovar com Mbappé por grandes somas de dinheiro… depois de registar perdas de 700 milhões de euros nas últimas temporadas e ter uma folha salarial de mais de 600 milhões de euros, é um insulto ao futebol”, escreveu no Twitter.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, é, no entender de Javier Tebas, tão perigoso quanto a Superliga”, uma competição com 12 dos maiores clubes da Europa que foi proposta em abril do ano passado e que “caiu” em poucos dias após fortes reações negativas.