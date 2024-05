Ia ser sempre uma noite especial, tornou-se uma noite ainda mais especial – única até, no atual contexto que está a ser vivido pelo FC Porto. Esta terça-feira, Pinto da Costa, líder cessante dos dragões, marcou presença na entrega da Taça de Portugal de hóquei em patins no Museu do clube e admitiu que esperava ainda ter uma última passagem por aquele que é um dos projetos de que tem mais orgulho. Como? Com o título nacional do voleibol feminino dos azuis e brancos. E esta quarta-feira era o dia de todas as decisões, com o jogo 5 (ou “negra”) a ser jogado num Dragão Arena a abarrotar frente ao Colégio Efanor depois de quatro partidas anteriores em que o fator casa foi ditando leis à semelhança da final masculina entre Benfica e Sporting.

Este era, por tudo, um momento emotivo para Pinto da Costa. Logo à cabeça porque poderia ser o derradeiro título entre os cerca de 2.600 que conquistou ao longo de 42 anos na liderança do FC Porto. Depois, porque poderia chegar numa das modalidades mais acarinhadas pelo presidente cessantes dos azuis e brancos – e para isso basta recordar a festa que fez no corredor de acesso à tribuna quando a equipa venceu o jogo 3 da final. Por fim, porque a tomada de posse de André Villas-Boas será na próxima terça-feira e, como tal, este seria um dos últimos momentos “públicos” que teria ainda em funções no comando do clube.

Também o novo líder dos dragões marcou presença no recinto e, à entrada, voltou a pedir celeridade neste momento de transição tendo em conta as decisões de futuro que terão de ser tomadas. “Podemos já considerar uma vitória o dia 7 de maio, graças ao doutor Lourenço Pinto e às suas diligências conseguimos antecipar alguns dias. Não é uma grande vitória, porque numa situação destas, ainda mais com um triunfo tão expressivo, o processo devia ser acelerado. Tendo em conta a história do senhor presidente, devíamos respeitar, sendo que não nos satisfaz de modo algum. Há temas muito quentes para resolver, um problema enorme de tesouraria que é preciso atacar o quanto antes. Amanhã esperamos a máxima cooperação da SAD do FC Porto para poder cooptar o doutor Pereira da Costa para iniciar as funções na SAD e termos algum controlo sobre documentos, ordens e todos os contratos a que temos de ter acesso”, começou por referir André Villas-Boas aos jornalistas presentes à porta do dragão Arena antes do jogo.

André Villas-Boas: «Não há razão alguma para estas pessoas continuarem em funções»

“Entrar em funções? Depende um pouco da humildade das pessoas em perceber que este ao eleitoral foi expressivo, já aconteceu noutros clubes que as pessoas tiveram essa humildade de perceber o momento. O momento acabou, os sócios ditaram uma vitória estrondosa e não há razão nenhuma e absoluta para estas pessoas continuarem a estar em funções. Portanto esperamos deles a máxima cooperação. Já houve uma primeira reunião nestes últimos dias entre as partes, o que nos satisfez, mas precisamos de começar a acelerar processos porque já estamos muito tarde na época e há muitas decisões a tomar”, acrescentou.

Alheio a isso, Pinto da Costa regressou à tribuna do Dragão Arena já depois de ter visto o empate da equipa de hóquei em patins frente ao Óquei de Barcelos, que adiou o carimbo final no primeiro lugar da fase regular do Campeonato, tendo recebido uma camisola autografada de todo o grupo no balneário após a partida. E foi aí que se registou o grande momento da noite: André Villas-Boas, que assistia ao encontro junto a Mário Santos, novo diretor de todas as modalidades azuis e brancas, foi com alguns dos elementos da sua lista até à zona da tribuna onde estava Pinto da Costa e trocaram um abraço aplaudido de pé por todos os presentes no Dragão Arena, que começou depois a cantar na zona da claque o nome do líder cessante. Ao lado do ainda presidente portista estavam não só Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, Vítor Baía, António Oliveira e Rodrigo Barros, diretor do voleibol portista, mas também a filha, Joana Pinto da Costa.

Em relação ao jogo, e à semelhança do que aconteceu nos quatro primeiros duelos, imperou o equilíbrio com uma nuance: nos momentos chave, o FC Porto conseguiu ser sempre mais forte, fechando o primeiro set nas vantagens por 26-24, ganhando depois o segundo de forma mais tranquila por 25-17 e carimbando o quarto título consecutivo na modalidade com novo triunfo por 26-24 depois de uma recuperação de cinco pontos de desvantagem até à festa final no Dragão Arena numa noite que ficará também na história do clube.