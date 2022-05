Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já há luz verde em Bruxelas para o embargo ao petróleo russo, uma medida que faz parte do sexto pacote de sanções à Rússia e que atinge dois terços das importações europeias à Rússia. A boa nova foi revelada esta segunda-feira, primeiramente, pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel: “Acordo para proibir exportação de petróleo russo para a UE. Isto cobre imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para a sua máquina de guerra. Máxima pressão na Rússia para acabar a guerra”, escreveu no Twitter.

O Presidente do Conselho Europeu anunciou igualmente mais três “medidas duras” contra o regime russo, em virtude da invasão da Ucrânia pela Rússia a 24 de fevereiro: a retirada do maior banco russo, Sberbank, do sistema Swift, a proibição de transmissão de mais três emissoras estatais russas e a imposição de sanções a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia.

