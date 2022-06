Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de vários meses de negociação, com oposição frontal de alguns países, a União Europeia avançou mesmo com o sexto pacote de sanções à Rússia, onde prevê cortar em 90% a dependência de petróleo do Kremlin.

Na terça-feira, o Conselho Europeu conseguiu luz verde para o embargo progressivo ao petróleo russo, uma medida que faz parte do sexto pacote de sanções à Rússia e que atinge dois terços das importações europeias. O acordo entre os Estados-membros foi alcançado na noite de segunda-feira e foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel quem anunciou que havia fumo branco: “Acordo para proibir exportação de petróleo russo para a UE. Isto cobre imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para a sua máquina de guerra. Máxima pressão na Rússia para acabar a guerra”, escreveu no Twitter.

