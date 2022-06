Jubileu de Platina. O guia completo dos festejos dos 70 anos no trono de Isabel II

Quinta-feira, 2 de junho

Trooping the Colour, 10 horas

O 2 de junho, primeiro dia deste fim de semana prolongado, é marcado pela parada militar Trooping the Colour, que celebra o aniversário da monarca. Acontecerá, pela primeira, em pleno, desde o início da pandemia. Com início às dez, marcarão presença mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos. Multidões vão juntar-se para observar os militares e os membros da família real que, em cavalos e carruagens, descem do Palácio de Buckingham ao House Guard Parade, a praça cerimonial em St. James Park, onde o evento estará a ser transmitido em ecrãs gigantes. No regresso, cumprir-se-á a tradição: a rainha e outros elementos séniores da monarquia, vão juntar-se na varanda principal do palácio, a partir de onde vão acenar ao público.

O clã não estará, no entanto, completo. Os duques de Sussex voam da Califórnia para o Jubileu, mas com aparições limitadas: a visita de Harry e de Meghan, acompanhados pelos filhos Archie e Lillibet — que no sábado, 4 de junho, celebra um ano — vai ser discreta, de forma a não roubar as atenções a Isabel II. Não vão surgir com a família real na varanda principal do Palácio.

Os bilhetes para assistir sentado ao desfile já estão esgotados. Mas, além dos ecrãs gigantes, o evento será ainda transmitido pela BBC e Sky News.

Acender os archotes, 21h45

É uma longa tradição real. Outrora utilizado como ferramenta de comunicação, os momentos em que se acendem os archotes simbolizam agora a união entre as cidades, países e continentes que perfazem o Reino Unido e a Commonwealth. Acontece nos eventos mais relevantes, como o 90.º aniversário de Isabel II, coroações, casamentos e, claro, jubileus. Neste aniversário da rainha, haverá mais de 1.500 espalhados por todo o território. No Reino Unido, ilhas do Canal e Ilha de Man serão acessos às 21h45. O principal archote estará localizado no Mall, estrada do centro de Londres, em Westminster, que liga o Palácio de Buckingham à Trafalgar Square.

Sexta-feira, 3 de junho

Ação de graças na Catedral de São Paulo, 11h25

O maior sino do Reino Unido — que nos anos 70 deixou de funcionar devido a problemas mecânicos — volta a dar voz à Catedral de São Paulo, depois de em 2021 ter sido restaurado. Apesar de já ter feito parte de oito ocasiões distintas, as celebrações do Jubileu de Platina marcam o seu regresso aos eventos reais. Na sexta-feira, 3 de junho, a catedral receberá vários membros da família real (incluindo Harry e Meghan) para um serviço de ação de graças que celebra o 70.º aniversário da rainha — que será aberto ao público, sendo ainda transmitido pela Sky News.

Fora do evento fica o príncipe André. Segundo a Vanity Fair, este não vai marcar presença em momento algum das celebrações do Jubileu. O Duque de York foi afastado das suas funções públicas, depois da polémica envolvendo a americana Virginia Guiffre (uma das vítimas envolvidas no caso de Jeffrey Epstein, milionário de quem o príncipe seria próximo), que o acusou de a ter forçado a ter relações sexuais, em 2001, quando era menor, com apenas 17 anos. O caso levou à abertura de um processo nos Estados Unidos contra o duque, que terá terminado com um acordo de 14,3 milhões de euros pagos à vítima — parte do valor foi pago com dinheiro da rainha.

Sábado, 4 de junho

Corrida Epsom Derby, 12h25

Acompanhada por membros da família real, a rainha marcará presença no The Jockey Club para a corrida de cavalos Epsom Downs, um clássico que este ano marca também o Jubileu de Platina de Isabel II. Aberto ao público, os bilhetes já se encontram esgotados.

Festa Platinum, 8h20 às 10h30

Levado a cabo pela BBC, e contando com a presença de membros da realeza (especula-se que Harry e Meghan possam aqui estar), o Palácio de Buckingham vai tornar-se palco de festa, com grandes performances que homenageiam a rainha. A Festa Platinum vai envolver 22 mil pessoas, estando confirmada a presença de várias caras famosas do mundo do entretenimento (de David Beckham, a Julie Andrews ou David Attenborough). O alinhamento de artistas é rico, estará distribuído por três palcos e conta com as performances de Queen e Adam Lambert (vocalista dos Maroon 5), Alicia Keys, Hans Zimmer, Elia Eyre, Craig David, Mabel, assim como de Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala e Diversity. Todos juntos, farão um tributo à monarca, apresentando os seus maiores hits. Outras performances serão de Elton John e Sam Ryder, representante de Inglaterra na Eurovisão, em 2022. O evento, que será transmitido em direto pela BBC, é aberto ao público, mediante a apresentação de bilhete.

Domingo, 5 de junho

Grande Almoço do Jubileu, 5 de junho

Os quatro dias terminam com o Grande Almoço do Jubileu, que acontece um pouco por todo o país e que conta também com celebrações na rua. De acordo com informação oficial do site The Royal Family, mais de 60 mil pessoas já se registaram para os almoços do Jubileu, que celebram o percurso da rainha Isabel II. Uma festa que, como tantos outros eventos do Jubileu, estará carregada de merchandising que alude à monarca.

Os números falam por si: de acordo com o Centro de Investigação do Retalho, o Reino Unido pode vir a gastar 408 milhões de libras (479 milhões de euros) no Jubileu de Platina, com 281 milhões (330 milhões de euros) gastos em souvenirs e presentes. Há de tudo — desde bandeiras, a canecas, mas também lenços de seda, pratos, almofadas, T-shirts e até uma Barbie, desenhada especialmente para os 70 anos de trono de Isabel II — com preços drasticamente variados e que podem ir das 29 libras (24 euros) a 1.950 libras (2.290 euros).

Jubilee Pageant, 5 de junho

Vai ser um grande desfile composto por 5 mil pessoas do Reino Unido e da Commonwealth nas imediações do Palácio de Buckingham. Aqui, artes de rua, circo e música vão contar a história da monarca, ao longo dos seus 70 anos no trono, culminando com o cântico do hino nacional, “God Save the Queen”. O espetáculo, que garante o envolvimento do melhor da tecnologia digital, será conduzido pela carruagem Gold State, onde, já se sabe, a rainha não irá seguir — mas o The Royal Family promete momentos surpreendentes.

E em julho?

Continuam os festejos, ainda que mais discretos. O mês ficará marcado por três exposições dedicadas à monarca, numa viagem que vai desde a ascensão de Isabel II ao trono aos jubileus que já celebrou — estarão patentes no Palácio de Buckingham, no Castelo de Windsor e no Palácio de Holyroodhouse.