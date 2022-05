Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Palácio de Buckingham pôs finalmente fim a meses de especulação: de acordo com o comunicado desta sexta-feira, apenas os membros ativos da família real britânica vão estar presentes na parada Trooping the Colour. A decisão tomada pela própria monarca significa que o príncipe André e que os duques de Sussex não vão estar na famosa varanda do palácio, no entanto, Harry e Meghan, bem como os filhos do casal, vão participar nas comemorações do Jubileu de Platina.

Será a primeira vez que a monarca vai estar com a neta, Lilibet. Um porta-voz do casal esclareceu que Harry e Meghan estão “entusiasmados e honrados por participar nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha em junho com os seus filhos”.

Os Sussex deixaram de ser membros ativos da casa real em 2020, aquando do Megxit, enquanto o duque de York viu caírem por terra todas as funções públicas na sequência do escândalo protagonizado por Virginia Giuffre, que o acusou de abuso sexual quando ainda era menor de idade.

Este ano, recorda a Sky News, o Trooping the Colour — desfile militar que marca o aniversário oficial da rainha e que proporciona a tradicional reunião da família no balcão da varanda do Palácio de Buckingham — acontece a 2 de junho. Marca também o arranque do fim de semana marcado pelas celebrações do Jubileu de Platina: Isabel II é a monarca britânica há mais tempo no trono, já lá vão 70 anos.

Ainda assim, uma fonte do palácio confirmou que os Sussex são “membros muito queridos da família”, pelo que foram convidados para outros eventos que dizem respeito ao Jubileu de Platina. O mesmo diz respeito ao príncipe André.

Ainda não é certo se a monarca vai estar presente no fim de semana de celebrações, com o palácio a explicar que a sua presença será ou não confirmada mais perto da data. Mais certo é que não vai estar presente nas festas de jardim anuais. A monarca, que completou 96 anos a 21 de abril, tem tido problemas de mobilidade e de saúde. Será representada nas festas por outros membros da família real, também de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pelo Palácio de Buckingham.