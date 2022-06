A uma semana antes de a Comissão Europeia dar o seu primeiro parecer sobre a candidatura da Ucrânia à adesão à UE, Ursula von der Leyen aterrou em Kiev e pareceu dar sinais claros de que a opinião vai ser favorável. Ao lado do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia teceu elogios ao empenho do país no processo, mas também à solidez das suas instituições, e prometeu estar ao lado da Ucrânia nas “reformas” que o país terá de fazer.

No palanque junto a Zelensky, após uma reunião de trabalho, von der Leyen mostrou um tom otimista e elogioso para falar dos ucranianos que “corajosamente” defendem o seu país — e, mesmo “partilhando as lágrimas” pelas vítimas, quis falar de futuro.

“Vejo que a vida está a voltar a Kiev. Estão a reconstruir as pontes, a limpar os destroços, há pessoas a voltar de fora, isto é um bom sinal”, explicou, focando-se na “plataforma de reconstrução” em que está a trabalhar agora com o governo ucraniano.

Ukraine, a solid parliamentary democracy, was already on a good track before Russia invaded.

This war is an enormous stress test.

And the whole country is stepping up.

The same spirit is needed to reform and modernise the country.

And Europe is here to support you. pic.twitter.com/aGzqp5NNSN

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022