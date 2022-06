Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Costuma decorrer todos os anos, entre o final de junho e o começo de julho, com Isabel II a visitar ao longo de uma semana diferentes destinos na Escócia. E, apesar de todas as reservas crescentes sobre o estado de saúde da monarca, em 2022 já começou a cumprir o programa previsto para aquela que é conhecida como “Semana Real”, ou “Semana de Holyrood”.

Preparada para celebrar a cultura e a comunidade escocesas, a soberana chegou esta segunda-feira a Edimburgo, acompanhada pelo filho mais novo, o príncipe Eduardo, e pela respetiva mulher, Sophie, condes de Forar, como os Essex são conhecidos na Escócia. Depois da cerimónia da entrega das chaves da cidade, é no palácio de Holyroodhouse que boa parte do calendário terá lugar, com a anfitriã principal a oferecer uma festa nos jardins.

Esta viagem de Isabel II, de 96 anos, é o primeiro compromisso público depois dos festejos do Jubileu de Platina, durante os quais a ocupante do trono prometeu “fazer o seu melhor acompanhada pela sua família” para continuar a servir o país.

Ao longo dos próximos dias, outros elementos do clã real juntar-se-ão à monarca, como é o caso do príncipe Carlos e da duquesa da Cornualha.