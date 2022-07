O Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu este sábado da sua residência oficial em Colombo minutos antes de esta ter sido invadida por manifestantes em fúria, disse à AFP uma fonte do Ministério da Defesa do país.

A cadeia privada de televisão Sirasa mostrou imagens dos manifestantes em fúria a invadirem o palácio presidencial, até agora fortemente protegido pelos militares.

A mesma fonte da Defesa indicou que Gotabaya Rajapaksa se mantém como Presidente do Sri Lanka e que está agora sob proteção pelas Forças Armadas num local secreto. Já o primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, demitiu-se este sábado na sequência dos protestos.

O país tem sido atravessado por uma onda de protestos numa altura em que atravessa uma grave crise económica, que o jornal britânico The Guardian descreve como a maior crise desde 1948, ano em que o país insular se tornou independente do Reino Unido.

A crise económica sem precedentes está a limitar em grande medida o acesso do país a combustíveis, o que já levou o Presidente Gotabaya Rajapaksa a pedir à Rússia um empréstimo de combustíveis e a retoma dos voos entre Colombo e Moscovo para fortalecer o turismo na ilha.

Em reação à crise, a população do Sri Lanka tem protagonizado grandes protestos exigindo a demissão do Presidente.

Nos protestos deste sábado, mesmo apesar da resistência da polícia, que disparou canhões de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, os manifestantes conseguiram mesmo invadir a residência oficial do Presidente.

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram a multidão a subir a grande escadaria do palácio presidencial, a deitarem-se em sofás e camas e até a aproveitarem a piscina da residência.

Protesters take advantage of the President's swimming pool of #SriLanka after invading his residence #GoHomeGota #SriLankaProtests pic.twitter.com/hrH2bC9EUB — Alni Farsi (@alni_farsi) July 9, 2022

Segundo explica o The Guardian, a crise económica sem precedentes que o Sri Lanka atravessa levou ao colapso total da economia do país nos últimos meses, com o governo atualmente sem qualquer capacidade para importar alimentos, combustível nem medicamentos.

Com a inflação atualmente nos 54,6% e os preços da alimentação a sofrer aumentos de cinco vezes, o país suspendeu todas as vendas de combustível e fechou as escolas. No setor da saúde, praticamente todas as intervenções e operações foram canceladas ou adiadas.