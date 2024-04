Apoio norte-americano permite à Ucrânia "respirar de alívio", mas não será "panaceia" para vencer a guerra

Outro tipo de ajuda importante é, para Mikhail Polianskii, o logístico, algo que poderá ser reforçado com o pacote de ajuda. “Além do militar, apoio logístico é crucial”, sublinha o especialista, enumerando no que consiste: “Combustível, equipamentos médicos, dispositivos de comunicação, que são vitais para manter as capacidades operacionais”.

Ucrânia pode agora arriscar, mas só restabelecerá capacidades em junho

Travar a lenta ofensiva russa no leste e salvar os civis dos ataques aéreos de Moscovo — estes são os dois principais fins para o pacote de ajuda norte-americano. “A Rússia tem lentamente avançado em território ucraniano e as forças armadas ucranianas tinham de racionar munições e sofriam perdas”, expõe Mariya Omelicheva, algo que a ajuda de Washington ajudará a travar. “Também permitirá reabastecer a defesa aérea para proteger cidades e infraestruturas críticas danificadas por mísseis russos e ataques com drones. E será usado para treinar recrutas ucranianos.”

Apesar de a entrega de equipamentos de guerra começar muito em breve, isso não deverá “afetar a situação na linha da frente” durante “várias semanas”. No relatório diário do think tank norte-americano Instituto para a Guerra (ISW) da passada segunda-feira, lê-se que a Ucrânia pode ainda “sofrer alguns reveses” com a ofensiva russa, até ser “capaz de estabilizar a frente”, principalmente em redor da localidade de Chasiv Yar, que a Rússia tem tentado, nas últimas semanas, conquistar.