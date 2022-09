O escritor espanhol Javier Marías morreu neste domingo, aos 70 anos. O autor de obras como Berta Isla, Os Enamoramentos e Todas as Almas morreu num hospital em Madrid, devido a complicações relacionadas com uma pneumonia bilateral.

Marías morreu na Clínica Quirón de Madrid, onde estava internado há vários meses. No passado dia 14 de agosto, a família distribuiu uma nota, através do grupo editorial Penguin Random House, na qual referia que o escritor estava “em processo de recuperação”. No entanto, nas últimas semanas, o seu estado de saúde agravou-se.

Marías nasceu em Madrid em 1951. Foi tradutor e editor, mas foi como escritor de romances que se notabilizou, sendo um dos nomes mais importantes da literatura espanhola das últimas décadas.

Publicou o seu primeiro romance em 1971, intitulado Los dominios del lobo. Entre 1983 e 1985 foi professor de Literatura Espanhola e Teoria da Tradução na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Também deu aulas no Wellesley College, em Boston, e na Universidade Complutense de Madrid.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um dos seus romances mais célebres, Todas as almas, foi publicado em 1988. Seguiu-se Coração tão Branco, com o qual alcançou o sucesso definitivo junto do público e da crítica, tendo sido traduzido par dezenas de línguas.

Publicou, em 1994, Amanhã na batalha pensa em mim, que lhe valeu vários prémios na Europa e na América Latina. Em 2022 publicou O Teu Rosto Amanhã, dividido em três partes.

Os seus romances mais recentes são Os enamoramentos (2011), Assim começa o mal (2014) e Berta Isla (2017). O seu último livro, Tomás Nevison, foi publicado em março.

Em 1997 recebeu o Prémio Nelly Sachs e em 2006 foi eleito membro da Real Academia Española de la Lengua. Já em dezembro do ano passado, Marías foi eleito membro internacional da Royal Society of Literature, instituição britânica que se dedica à promoção da literatura.

Leia também: