Alberto Oculista. 40 anos de impacto visual

Há uma célebre canção de um artista brasileiro que começa com a frase: “Tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol.” Ora, a ilha do sol podia bem ser a Madeira – tendo em conta a meteorologia favorável do arquipélago –, e “tudo” a história da Alberto Oculista, uma marca nascida no coração do Funchal que se transformou, nas últimas quatro décadas, numa das chancelas de cuidados de visão mais conceituadas a nível nacional.

Tudo começou, de facto, há um tempo atrás – mais concretamente há 40 anos, em 1984, o ano em que Alberto Caires, madeirense que trabalhava desde tenra idade numa ótica do Funchal, se decidiu aventurar por conta própria e abrir uma pequena loja no número 41 de uma das ruas comerciais mais movimentadas da capital madeirense, a Rua Dr. Fernão Ornelas.

A experiência acumulada e a capacidade empreendedora de Alberto Caires fizeram com que o negócio crescesse naturalmente a partir daquele pequeno espaço, tornando-o pequeno para albergar as suas ambições. Numa fase inicial, esse crescimento aconteceu dentro da ilha da Madeira. A primeira loja fora do Funchal abriu na vila da Ribeira Brava, logo no início da década de 90, em 1991, e no ano seguinte foi a vez de Machico, no extremo leste da ilha, receber uma loja Alberto Oculista.

A economia e as infraestruturas do país transformaram-se ao longo da década de 90, em grande parte devido à injeção de fundos europeus. Essa transformação também foi visível na Madeira, com a construção de estradas e túneis que encurtaram as distâncias e mudaram os hábitos dos madeirenses.

Ao mesmo tempo, foram-se copiando no arquipélago algumas rotinas continentais, como as idas aos centros comerciais. Assim, em 1998, a Alberto Oculista chegou àquele que era, à época, o maior centro comercial da Madeira, o Marina Shopping. E com uma loja que também era a maior do grupo até então – que já se expandira, entretanto até às oito lojas. Três anos depois, em 2001, abriria novo centro comercial, o Madeira Shopping, com nova loja Alberto Oculistas.

Nos primeiros anos do novo milénio continuou a toada de expansão da marca. Isto aconteceu já com a participação ativa da segunda geração – Miguel e Cátia Caires, os filhos do fundador – na gestão da empresa. Surgiram, então, novas lojas, um pouco por toda a ilha da Madeira, de Santa Cruz a Câmara de Lobos.

Já na década seguinte, em 2011, a marca deu um novo passo de gigante, atravessando o pedaço de Atlântico que separa a Madeira do continente: abriu a primeira loja em Portugal Continental, no Algarve, a que se juntariam uma dezena de outras na região, primeiro, e outras, um pouco por todo o país, ao longo dos anos seguintes. Em 2012, a cobertura da Alberto Oculista tornou-se verdadeiramente nacional com a chegada à região autónoma dos Açores.

Nos últimos dez anos, a Alberto Oculista continuou a evoluir em vários campos: inovação tecnológica, conceito de loja e notoriedade da marca. Para tal, firmou parcerias com diversos embaixadores a nível nacional e internacional, casos de Fernando Santos, à época selecionador nacional de futebol, e a atriz brasileira Juliana Paes com quem viria a desenvolver uma coleção exclusiva – Juliana Paes Eyewear Collection – para os mercados de Portugal e Brasil, bem como um serviço único e exclusivo da marca: os óculos 100% à medida.

2017 foi outro ano muito importante para a história da marca: o bairro de Salamanca, em Madrid, recebeu a primeira loja Alberto Oculista além-fronteiras. A cerimónia que marcou a internacionalização da empresa aconteceu com as presenças dos Presidentes do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.

Já em 2021, o Grupo Alberto Oculista adquiriu 34 lojas Opticenter, tornando a sua presença a nível nacional ainda mais massiva. Mais recentemente, em 2023, a modelo e atriz Margarida Corceiro juntou-se ao leque de embaixadores da marca.

Dia 16 de maio de 2024, estes 40 anos de marcos e conquistas do grupo foram celebrados numa grande festa, precisamente na cidade onde tudo começou, o Funchal.

Resta-nos perguntar: o que se segue?