Foi no final de maio, três meses depois de a guerra na Ucrânia ter começado, que Todd Boehly assumiu oficialmente o controlo do Chelsea depois de o comprar a Roman Abramovich. O empresário norte-americano foi visto como uma alternativa a um oligarca russo que ninguém queria ver à frente de um dos maiores clubes do mundo — o que poucos poderiam adivinhar era que Boehly tinha atravessado o Oceano Atlântico com o objetivo de mudar o futebol europeu.

Dias depois de despedir Thomas Tuchel e contratar Graham Potter, numa decisão que já justificou com a necessidade de ter um treinador que “partilhasse a visão” que tem para o clube londrino, o empresário norte-americano marcou presença na conferência SALT, em Nova Iorque, um fórum de liderança e networking. Na respetiva intervenção, falou sobre vários temas: a possibilidade de uma Superliga Europeia, a renovação e adaptação que a Premier League terá de empreender e também os planos que tem para o futuro da marca Chelsea e que podem incluir um investimento em Portugal.

